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4 katlı binanın çatısında yangın!

Başiskele ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşlar ise meraklı gözlerle olup biteni izledi.

İhlas Haber Ajansı
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4 katlı binanın çatısında yangın! mask
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Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesi Barbaros Eryılmaz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar binayı boşaltarak, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Vatandaşlar ise yangını ve ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# acil, sağlık, Başiskele

18 Mar 2024 - 18:41 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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