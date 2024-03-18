Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 21 Mart Perşembe günü politika faizini açıklayacak.
Piyasalar gözünü kulağını kritik toplantıya çevirirken, Bloomberg HT faiz anketinin sonuçlarını açıkladı.
Ankete katılan 24 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde.
Mart ayı faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük tahmin ise yüzde 45 seviyesine işaret etti.
Bu anket döneminde 17 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı. Buna göre piyasanın Mart’ta, 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 45 seviyesi oldu.
Kaynak: 12punto
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.