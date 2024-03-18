18 Mar 2024 - 18:52- Ekonomi G:

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Bloomberg HT’nin faiz anketine göre, piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun politika faizini sabit tutacağını öngörüyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? mask

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 21 Mart Perşembe günü politika faizini açıklayacak.

Piyasalar gözünü kulağını kritik toplantıya çevirirken, Bloomberg HT faiz anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılan 24 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

Mart ayı faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük tahmin ise yüzde 45 seviyesine işaret etti.

Bu anket döneminde 17 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı. Buna göre piyasanın Mart’ta, 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 45 seviyesi oldu.

Kaynak: 12punto
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18 Mar 2024 - 18:52 - Ekonomi

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