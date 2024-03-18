Pakistan, Afganistan'ı bombaladı

Pakistan, Afganistan topraklarında Pakistan Talibanı tarafından kullanılan sığınaklara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA'nın haberinde, adının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı iki devlet kaynağına göre, Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Host ve Paktika vilayetlerinde Pakistan Talibanı'na ait olduğu iddia edilen sığınaklara hava saldırısı düzenlendi.

Pakistan ordusu konuyla ilgili açıklama yapmazken, Pakistan Talibanı açıklama yaparak saldırıları doğruladı.

Afganistan'daki Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, Paktika'daki Barmal bölgesindeki saldırılarda 3 kadın ve 3 çocuğun, Host'taki saldırılarda ise 2 kadının öldüğünü söyleyerek saldırılara tepki gösterdi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva vilayetindeki Kuzey Veziristan bölgesinde 16 Mart'ta, askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, ardından çok sayıda intihar bombacısı Pakistan'ı hedef almıştı.

Saldırılar ve ardından düzenlenen operasyonda, 7 Pakistan askeri yaşamını yitirmiş, 6 saldırgan öldürülmüştü.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, askerlerin cenazesine katılmış ve misilleme yapılacağını belirtmişti.