İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş yatırımcısına uyarı

Finans analisti İslam Memiş, haftanın değerlendirmesini tv100'deki köşe yazısında yaptı. Hangi tarihlere, hangi verilere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Memiş, altın, gümüş, dolar, euro ve diğer yatırım araçlarında nasıl bir haftanın yatırımcıları bekleyebileceğine dair ipuçları verdi.

İslam Memiş, küresel piyasaların çarşamba gününe odaklandığını belirterek Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaları şekillendireceğini vurguladı.

İslam Memiş'in tv100'deki bu haftaya dair analizi şöyle:

"Piyasaların genel beklentisi Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Benim öngörüm de aynı yönde. Ancak Fed’in Haziran ayı itibariyle faiz indirimlerine başlaması piyasalar için sürpriz olmaz. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sürecin şifrelerini alacağız."

"ALTIN'DA GERİLEME BEKLİYORUM"

''Dolar endeksi (dxy), Fed’in kararına kadar güçlü durabilir. Dolar karşısındaki tüm varlıklarda geri çekilmeler bekliyorum. Ondan sebep elinde dolar bulunduranlar çarşamba gününe kadar fırsatları iyi değerlendirmeli. Altın ve gümüşün ons fiyatlarında gerileme bekliyorum.''

''Ons altında 2.120 dolar, gümüşün ons fiyatında 24,70 dolar destek seviyeleri var. Sonra tekrar yükseliş başlamasını bekliyorum."

MEMİŞ'TEN TL BAZLI İŞLEM YAPANLARA UYARI

"Borsa İstanbul 8828 puandan haftayı tamamladı. Yüzde 0.62'lik değer kaybı vardı. Fitch, Türkiye'nin kredi noturunu artırdı. Borsada rekorlar olacak beklentisi vardı. Ben de 8400-9400'ü takip edin, düzeltmeler bitmedi demiştim. Pazartesi günü 9358'ye kadar yükseldi ama şu anda 8828 puan. Yükselişler kalıcı olmadı. Hikaye not artırımında değilmiş. Satışlar burada bitmemiş yani. Özellikle TL bazlı işlem yapanlar dikkat etsin. Dolar bazlı ve altın bazlı maliyet yapmalarını öneriyorum"

‘’Borsa tarafında yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Kaldıraçlı işlem, kredili işlem yapmayın. Bu piyasa kumar değil, yatırım piyasası. Gücün yetmiyorsa akıllı ol, kaşınma. Borsa, kulaktan dolma bilgilerle girilecek bir piyasa değil"

EURO/TL BANDINDA 50 SEVİYESİ BEKLENİYOR

"Dolar 32.20 lirada. Bu taraftaki beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Döviz kurları genel itibarıyla yükseliş trendinde. Dolarda 40-40 bandı, euro/TL kurunda 50 seviyeyi bekliyoruz. Ekonomi yönetimi ile piyasa arasında bir zıtlaşma, sertleşme başladı. Bu parmak sallamaya geçti bilginiz olsun. Ekonomi yönetimi der ki, biz döviz kurlarının yükselmesine müsaade etmeyeceğiz, gerekirse müdahale ederiz, ihracatçı üzülebilir. Yüksek kur bekleyen ona göre hareket etsin diye açıklamalar geliyor. Piyasa zıttını düşünüyor.''

''Bugünkü gidişat doların 40-45 bandına yükseleceğine işaret ediyor. Bu yıl için yüzde 36 enflasyon açıkladınız ama yüzde 50 aşağısı zor diyor piyasa. Ekonomi yönetimi daha da sertleşiyor ve parmak sallıyor tedbirler alacağız diye. İstediğini kadar dedikodu yapın, bizi yolumuzdan alıkoyamayacaksınız diyor. Bu iyi bir yere gitmeyebilir. Bakalım sonu hayır olsun. Biz alıştık hırpalanmaya ama piyasa bunu sevmez."

DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Memiş, "Ons altın, gram altın, gram gümüş, ons gümüşte geri çekilme olacak uyarılarım vardı. 2155'e kadar gerileyen ons altın gördük. Gram altın fiziki altın tarafında 2438 liradaydı. 2385'e kadar geriledi. Tekrar hızlı yükselişle rekor tazeledi cuma günü gram altın ve 2459 lirayı gördü"

"Sert geri çekildi, bir gün sonra yani cuma günü de rekor tazeledi. 2500, 2700 ve 3000 lira beklentimiz devam ediyor gram altında. Her ayı rekorlar bizim için sürpriz olmayacak. Ekonomi yönetimi doların yükselmeyeceğini açıklıyor, beraberinde gram altın yükselişte sınırlı kalacak mı, zaman gösterecek. Bu yıl 3000 lirayı görecek diyor gram altın, bakalım" ifadelerini kullandı.

"HEDİYELİK ALTIN DEVRİ KAPANDI"

İslam Memiş, altın fiyatlarında işçiliklere dikkat çekti ve ardından altınla ilgili gelecek senaryosunu paylaştı: "Bakanlık geçen yıl 0.25 ve 0.50 gramın işçiliklerini yasakladı. Şimdi de işçilikten kaynaklı altın yok piyasada. Ulaşamıyorsun. Var ama işçilikli. Öyle böyle değil. Gün gelecek paran olacak altın alacaksın ama çeşidi çok az olacak. Yüksek maliyetli olacak. Türkiye'de bir devir kapandı"

"Düğünlerde altın devrine geçmiş olsun. Artık kapandı. Hediyelik altın devri kapandı. Tabii ki gelinlere 3-5 göstermelik takılacak. 22 ayar değil de 14, 14 ayar değil de 8 ayar olur. Göstermelik takılır ama fiziki altın sahibi olan son nesil olduğumuzu tekrar anımsatmak isterim. Bundan sonra bizim torunlarımız altını ancak müzelerde görecekler. Görecekler, dokunamayacaklar."

Kaynak: 12punto