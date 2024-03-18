AKP, 22 yıldır neden iktidarda?

AKP, Kasım 2002’de iktidara gelirken yoksulluğu bitireceğini vaat etmişti…

Ama gelin görün ki aradan 22 yıl geçti, 22 yıllık AKP döneminde yoksul sayısında patlama yaşandı. Sözcü’de Deniz Ayhan’ın “Utandıran rapor... Türkiye'de her dört kişiden biri yardıma muhtaç!” imzalı haberi, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetlemeye yetiyor. Haberi birlikte okuyalım;

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“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Rapor ile yoksulluğun boyutu da ortaya çıktı. Sosyal yardım alan kişi sayısında patlama oldu. Sosyal yardımlara ödenen tutar da dudak uçuklattı. "Türkiye uçacak" denilerek geçilen Başkanlık Sistemi döneminde ve 2018’de sosyal yardımlara 43 milyar lira ödenmişti. 2019'da bu tutar 55 milyar, 2020'de 69 milyar, 2021'de 97.8 milyar lira oldu. 2022'de 151.9 milyar, 2023'te ise 305.9 milyar TL'ye yükseldi. Sosyal yardım alan hane sayısı da 2018’de 3 milyon 494 bin 932 oldu. 2021’de ise 4 milyon 419 bin 286 hane sosyal yardım aldı.

NÜFUSUN ÇEYREĞİ…

2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 4 milyon 989 bin 456 hane, yani 19 milyon 957 bin 824 kişi sosyal yardımdan yararlanıyor. Böylelikle ülke nüfusunun 4’te 1’i sosyal yardımlarla ayakta duruyor. 2023’de gıda yardımı yapılan 957 bin 164 hane ve burada yaşayan 3 milyon 509 bin 427 kişi vardı. 1.21 milyar TL gıda yardımı yapıldı. Bu sayı 2022’de 3 milyon 472 bin 939 kişi ve 936 bin 683 haneye çıktı.

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Yoksul vatandaşlara yapılan elektrik tüketim desteğinde de artış oldu. 2019’da 1 milyon 343 bin 109 hane elektrik yardımı aldı. Bu sayı 2020'de 1 milyon 659 bin 448 haneye çıktı. 2021 yılında 1 milyon 792 bin 200 oldu. 2022’de ise hane sayısı 2 milyon 719 bin 745'e yükseldi. 2023 sonu itibarıyla 4 milyon 378 bin 839 haneye elektrik desteği verildi ve 8,67 milyar lira kaynak aktarıldı.”

YOKSULLUK ARTIYOR

Haberi okudunuz;

Haberin özeti şu; Türkiye'de maalesef yoksulluk günden güne artıyor, vatandaşlar devletin verdiği sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor…

Türkiye’de 4 milyon 989 bin 456 hane devletin verdiği parayla ayakta kalmaya çalışıyor… Her hanede 4 kişi olsa, 4 milyon 989 bin haneyi 4 ile çarpsanız, 19 milyonu geçiyor, yani başka bir deyişle Türkiye’de 19 milyonu geçkin kişi devlet yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyor.

“BİZ GİDERSEK, YARDIM KESİLİR”

AKP, kendince “biz iktidardan gidersek, yardım kesilir” algısı yarattı. Bunda da çok başarılı oldu.

Devlet yardımı alanlar da “AKP iktidardan giderse, yardımlar kesilir” korkusuyla AKP’ye oy verdiklerini söyleyebiliriz.

AKP’nin 22 yıllık kesintisiz iktidarında işte bu neden yatıyor.

Muhalefet, 22 yıldır bu algıyı kıramadı.

Muhalefet ne zamanki bu algıyı kırmaya başlarsa, işte o zaman AKP’nin çöküş dönemi başlar diye düşünüyorum.

İŞTE TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN BOYUTU

YIL Yardım miktarı (TL) Sosyal yardımlar (hane sayısı) Gıda yardımı (hane sayısı)

2018 43 milyar 3 milyon 494 bin 932 768 bin 33

2019 55 milyar 3 milyon 282 bin 975 688 bin 507

2020 69 milyar 6 milyon 630 bin 682 1 milyon 154 bin 418

2021 97.8 milyar 5 milyon 903 bin 515 2 milyon 830 bin 570

2022 151.9 milyar 4 milyon 419 bin 286 936 bin 683

2023 305.9 milyar 4 milyon 989 bin 456 957 bin 164