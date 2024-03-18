Muhalefet Büyükşehirde sorgulamıyor!

Mesela; 28.03.2016 tarihinde İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir ile ilgili sadece kendi parti örgütüne bilgi verdiği için “Karaosmanoğlu, AKP’ ye değil, Kocaeli’ye hesap vermeli” demişiz.

04.04.2016’ da Büyükşehir - Hokus Pokus-Ulaşım A.Ş. başlığı ile 100 bin TL sermayeli Kent Sigorta Ltd Şti’nin nasıl 6.5 trilyon sermayeli şirkete hülle ile dönüştüğünü ve bu şirkete 106 trilyon TL paranın belediye bütçesinden nasıl aktarıldığını, bu paraların belediye meclisi, yani milletin denetiminden kaçırıldığını yazmışız.

02.05.2016’ da meşhur Belsa Plaza satışı iptal edildiği için tahsil edilmeyen ve trilyonları bulan teminat mektuplarını paraya çevirmeyerek belediyenin zarara uğratıldığını, 06.06.2016’ da Büyükşehir’in şeffaf biçimde hesap vermekten kaçtığını,17.10.2016’ da İzaydaş’ı 14.11.2016’da Seka’nın nasıl batırılıp kapatıldığını yazmış,5.12.2016’da “bu kentin sahibi yok mu beyler” ? diye haykırmışız.

23.01 2017’de tramvay ihalesi ile ilgili usulsüzlükleri, 23.01.2017’ de, Büyükşehir Belediyesinin Ncity kiralamasından trilyonlarca lira zarara uğratıldığını, Sayıştay raporundaki rakamlarla yazmışız.

6.2.2017 ve 6.3.2017 tarihlerinde Kent Konseyinin kenti değil, AKP’yi temsil eder gibi çalıştığını yazarken, hemen arkasından ”bu kentte sorun var beyler” diye haykırdığımızı, Uğur Mumcu Parkının yenilenmesini, 19.06.2017’ de vaat edilerek yerine getirilmeyen metro, manoray, vs gibi ulaşım fiyaskosunu,10.07.2017’ de Kerpe’deki belediye ilgisizliğini,14.08.2017’de Büyükşehir’in kaynak kullanımında sadece yandaş dernek ve kuruluşlarla çalıştığını, partizanlık yaptığını, 28.08.2017’ de vatandaştan alınan otopark paralarının yasal zorunluluğu rağmen modern otoparklar için harcanmadığını, 4.9.2017’de MİA nedeniyle mağdur edilen sanayi sitesi esnafını, arkasından taşıt kiralamasındaki usulsüzlükleri,16.01.2018’ de Real arsasındaki imar kıyağının 400 trilyonu bulacağını, 30.01.2018 20.03.2018 ve 3.4.2018’de ısrarla İzaydaş ve çevre kirliliğini, arkasından yeniden “Kent Konut yolsuzluğunun akıbetini “yazmışız. 2018 Kasım ayı içersinde Büyükşehirde yolsuzluk gözüken konuları ayrıntısı ile özetlemişiz. Ama çıt çıkmamış, girin gazetenin internet sayfasını tüm ayrıntıları bulursunuz

Ayrıca; belediyenin 6 ya da 7 tane büyük şirketi var. Bu şirketlerde yönetim ve denetim kadrolarında kimler var? Bu şirketlerin bilançoları, kredi ilişkileri ve mali durumları nedir? Toplumun şeffaf belediyecilik anlayışı içersinde bilgilendirilmesi gerekmez mi ? Seçim öncesi bu konularda bilgi vermekten kaçınan bir adayın seçildikten sonra bu konularda toplumu aydınlatması beklenir mi ? Yoksa “eski tas, eski hamam mı olacak ? Ne dersiniz ?”,demişiz.

Geçtiğimiz 5 yılda da benzer konular işlendi. Daha geçen hafta İzgaz.ın 549 milyon dolarını sorduk. Bu devasa para nereye harcandı,soran,anlayan ve bilen var mı ?

Aradan kocaman bir 5 yıl geçti. Muhalefetin yeni projelerinden önce bu konuları 5 yıldır işlemesi, AKP’nin sürekli üzerine gitmesi ve aydınlatılmasına çalışması gerekmez miydi ? Muhalefet not almıyor, kurumsal işler yapmıyor, bu işleri sorgulayarak halka dokunmuyor. Bu konuda çalışacak ekipleri 5 yıl önceden hazırlamıyor, kadrolaşmıyor. Sadece genel merkezden gelecek rüzgara güvenerek sonuç alacağını zannediyor. Büyükşehir dahil, kazanılması muhtemel İzmit, Derince, Karamürsel ve diğer ilçelerde kazara alınacak olumsuz sonuçların sebebi bilin ki, Büyükşehirdeki eksik çalışmadır. Büyükşehir’i ıskalamak ilçelere zarar veriyor.

Güçlü muhalefet seçim alır, en azından iktidarı tetikler ve kentin kazanmasına vesile olur. Seçime 15 gün kaldı. Muhalefet Büyükşehirde sorgulamıyor, çalışmıyor, sorgulamadığı için proje üretmekte zorlanıyor. Tabii ki sonuçta kentimiz kaybediyor.