Engin Koyun’un istifası kabul edildi

Trendyol 1.mücadele eden Kocaelispor’da Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Hodri Meydan taraftar grubunun istifasını sert açıklamayla talep ettiği kulüp başkanı Engin Koyun, “Bırakıyorum” demişti. Yönetim kurulu, kulübü sezon sonuna ya da kongreye kadar yönetecek ismi belirlemek ve olağanüstü kongre yapılıp yapılmayacağına dair akşam saatinde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlar Kocaelispor’un resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Yönetim kurulu; Engin Koyun’un istifasını kabul etti ve kulübü olağanüstü kongreye götürme kararı aldı.
Engin Koyun’a teşekkür edildi
Kocaelispor resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu başkanı Engin Koyun’un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak olan yeni olağan üstü seçimli genel kurula kadar yönetim kurulu başkanı olarak vekaleten Recep Durul’un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Engin Koyun’a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni yönetim kurulu başkanımız olarak belirlenen Recep Durul’a yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.