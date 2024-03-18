Aşırı sıcak havalar erkeklerin doğurganlığını olumsuz etkiliyor

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, 818 erkekten alınan sperm örnekleri üzerinden sıcak havanın doğurganlığa etkileri incelendi.

The Straits Times Gazetesi'nin haberine göre bilim insanları, sperm örneklerini almadan önceki 90 günde aşırı sıcağa maruz kalan katılımcılarda, düşük sperm sayısı görülme ihtimalinin yüzde 46, sperm yoğunluğunun azalması ihtimalinin yüzde 40 olduğunu tespit etti.

Çalışmada, sıcak havaya maruz kalan erkeklerde üreme hücrelerinin de daha az hareketli olduğu belirlendi.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan ve çalışmada yer alan Dr. Samuel Gunther, yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak bulgular, yaşlandıkça sperm kalitesinin düştüğünü gösteriyor ancak bu çalışmada bulduğumuz şey, sıcaktan en çok etkilenenlerin 25 ila 35 yaşlarında üreme dönemindeki erkekler olduğuydu" ifadesini kullandı.

​​​​​​​Gunther, aşırı sıcaklar ve doğurganlık arasındaki bağlantıların Singapur gibi tropikal ülkelerde yeterince incelenmediğine işaret ederek, iklim değişikliğiyle birlikte gelecekte havanın daha da sıcak olacağını hatırlattı.

Singapur Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Bölümü'nden Doçent Chan Shiao-Yng, "Sperm yaşam döngüsünün belirli dönemlerinde, ısının daha olumsuz bir etkisi olduğunu gördük" dedi.