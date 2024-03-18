Ticaret Bakanı'nın et açıklaması kuyrukta bekleyenleri kızdıracak

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre dana eti fiyatı ocakta yıllık 109,72, kuzu eti fiyatı yıllık 129,41 ile gıda enflasyonunun çok üstünde artış gösterdi.

Et fiyatlarına gelen son zamlardan sonra vatandaş market markete kasap kasap dolaşıp uygun fiyatlı ürün bulmaya çalışırken, indirimle satış yapan Et ve Süt Kurumu mağazalarının önünde ise dar gelirli sabahın erken saatlerinde bir kilo kıyma için kuyruğa giriyor.

'AZ BİR ŞEY...'

Et için sırada bekleyenlerin sayısı günden güne artarken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP İzmir İl Başkanlığı'ndaki teşkilat buluşmasında konuşan Bolat, muhalefeti eleştirerek şunları söyledi:

"Sığındıkları şey; bir ürün fiyatı zıpladığında o konuyu istismar etmeye çalışıyorlar.

Ama bu seçimde soğan, patates istismarını yapamıyorlar.

Şeker, ayçiçek yağı, domates, salça, biber konusunda yapamıyorlar.

Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu.

Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu.

Ramazanda ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz, bu istismar siyaseti bitecek.

Hizmet, eser siyaseti başlayacak. İzmir 31 Mart akşamı inşallah yeni bir destan yazacak."

SEÇİMDEN BU YANA NE KADAR ZAM GELDİ?

SÖZCÜ'nün İstanbul'daki bir mahalle kasabındaki fiyat tabelasından yaptığı takibe göre, Haziran 2023'ten bugüne dana eti ürünlerine gelen zamlar ortalama yüzde 40'ı aştı.

Kasapta en yüksek fiyat artışı yüzde 62,8 ile saç kavurma ve yüzde 58,5 ile Adana kebapta gerçekleşti.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 25,9 ile bonfile ve yüzde 24,7 ile sucukta gerçekleşti.

İki seçim arasında kuzu ve tavuk ürünlerinin fiyatlarında da büyük artış gözlemlendi.

Kuzu ürünlerinde ortalama fiyat artışı yüzde 83,2 olurken tavuk ürünlerinin ortalama fiyat artışı ise yüzde 47,6 oldu.

Kuzu etinde en yüksek fiyat artışı yüzde 120,8 ile kuzu külbastıda gözlemlendi. En düşük zam ise yüzde 57,1 ile kuzu incikte gerçekleşti.

Beyaz et tarafında ise en yüksek artış yüzde 72,4 ile piliç but ızgarada gerçekleşti. Beyaz ette en düşük fiyat artışı yüzde 21,7 ile kanatta oldu.

Kaynak: SÖZCÜ