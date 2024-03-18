Atasoy Bilgin: "İzmit’te vatandaşa yumruk atan zihniyet, Soma’da madenciyi tekmeleyen zihniyetin uzantısıdır"

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut,’un katıldığı İzmit Sekbanlı- Sepetçi Proje Alanı anahtar teslim töreninde mağdur bir vatandaşa yumruk atıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaparak ”İddia doğru ise bu çok vahim bir durumdur. Olay araştırılmalı ve sorumlular ceza almalıdır.”dedi

Atasoy Bilgin, “Bu zihniyet yabancısı olduğumuz bir zihniyet değil, Soma’da madenci tekmeleyen zihniyetin Kocaeli’deki uzantısıdır. Vatandaşı itip kakabileceğini, azarlayabileceğini, çok canını sıkarsa şiddetle susturabileceğini düşünen iktidar, “yaradılanı sevmek”ten çok uzaklaşmıştır. Ramazan gününde yapılan bu hareket, kabul edilemez, göz ardı edilemez.” diye konuştu.

CHP’li Bilgin, halka yumruk atan yöneticinin utanması gerektiğine, bunun bile yetersiz kalacağına dikkat çekerek, iddianın muhataplarına “Özür dileyin ve istifa edin” diye seslendi.

Bilgin kamuoyuna büyük tepki uyandıran bu olay karşısında sessiz kalamayacaklarını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. “Halkçı Belediyecilikte vatandaş asıldır, asildir. Onun görevlendirmesiyle yönetime gelenler halkın hizmetinde çalışır. Söz, yetki, karar hakkının halkta olduğu Halkçı, dayanışmacı, adil belediyede kimse vatandaşa bu türlü davranmayı aklından bile geçiremez.Mağdur oldukları yetmiyormuş gibi, sesi kısılan, hak araması engellenen ve nihayet şiddet uygulanan vatandaşlarımızın hepsinin yanındayız.”