18 Mar 2024 - 22:04- Gündem G:

Kartepe'ye 24 istasyondan oluşacak metro hattı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, seçim çalışmalarına devam ediyor. Suadiye, Çepni, Dumlupınar ve Uzunçiftlik’te hemşehrileriyle bir araya gelen Kocaman, yeni dönem yatırımları anlatıp destek istedi.

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Kartepe'ye 24 istasyondan oluşacak metro hattı
Kartepe'ye 24 istasyondan oluşacak metro hattı
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MAHALLE MAHALLE GEZİYOR

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman seçim çalışmaları kapsamında sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan Kocaman; Suadiye, Çepni, Dumlupınar ve Uzunçiftlik Mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

HASTANE HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “ Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilecek hastanemizde, vatandaşlarımız nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanacak. Emekevler Mahallesi’nde projelendirilen hastane 20 bin metrekare alana 150 yatak kapasiteli hizmet verecek” dedi.

METRO İLE GÜNLÜK 490 BİN YOLCU

Ulaşım konusunda ciddi yatırımların olacağını belirten Kocaman, “Körfez’den Cengiz Topel’e metro çalışmalarının başlamasıyla birlikte Kartepemiz ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği ile yapılacak metro, 35 km uzunluğunda 24 istasyonda oluşacak. Projenin tamamlanması sonrasında günlük 490 bin yolcunun taşınması planlanıyor” açıklamasında bulundu.
# seçim, ilçe, sağlık, hizmet, cumhur ittifakı, Kartepe

18 Mar 2024 - 22:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(5)
05

Ger 14 - MİLLETİ YİNE HABERDAR ETMEDEN EVİNDEN DUKKANİNDAN EDECEK BİR PROJE

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 23:46
03

2014 Yılında Yapılan - https://rayhaberpozitif.wordpress.com/2014/04/21/kocaeli-b-b-kuzey-toplu-tasima-hafif-rayli-sistem-hatti-projesi-ihaleyi-kazanan-ortak-girisimi-sozlesme-icin-davet-edildi/

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Mart 22:14
04

Kurt - @2014 Yılında Yapılan 03 nolu yoruma cevabı: Olta çok iyiymiş. :)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 23:41
02

Mert - başiskeleye yapılması planlanan kavşak ulaşım sorununa çözüm olur mu? Eski yol 2+2 şerit yeni yol 2+2 şerit ve birleştiği D 130 2+2 kaşsak çözüm olur mu siz karar verin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 22:12
01

Mert - 2018 yılında büyükşehir zaten bu işin proje ihalesini yapmıştı. Bu proje için ne kadar bedel ödendi? sanki yeni bir fikirmiş gibi her şeçim millet kandırılıyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Mart 22:11
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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