Kartepe'ye 24 istasyondan oluşacak metro hattı

MAHALLE MAHALLE GEZİYOR
Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman seçim çalışmaları kapsamında sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan Kocaman; Suadiye, Çepni, Dumlupınar ve Uzunçiftlik Mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi.
HASTANE HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “ Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilecek hastanemizde, vatandaşlarımız nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanacak. Emekevler Mahallesi’nde projelendirilen hastane 20 bin metrekare alana 150 yatak kapasiteli hizmet verecek” dedi.
METRO İLE GÜNLÜK 490 BİN YOLCU
Ulaşım konusunda ciddi yatırımların olacağını belirten Kocaman, “Körfez’den Cengiz Topel’e metro çalışmalarının başlamasıyla birlikte Kartepemiz ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği ile yapılacak metro, 35 km uzunluğunda 24 istasyonda oluşacak. Projenin tamamlanması sonrasında günlük 490 bin yolcunun taşınması planlanıyor” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Ger 14 - MİLLETİ YİNE HABERDAR ETMEDEN EVİNDEN DUKKANİNDAN EDECEK BİR PROJE
2014 Yılında Yapılan - https://rayhaberpozitif.wordpress.com/2014/04/21/kocaeli-b-b-kuzey-toplu-tasima-hafif-rayli-sistem-hatti-projesi-ihaleyi-kazanan-ortak-girisimi-sozlesme-icin-davet-edildi/
Kurt - Olta çok iyiymiş. :)
Mert - başiskeleye yapılması planlanan kavşak ulaşım sorununa çözüm olur mu? Eski yol 2+2 şerit yeni yol 2+2 şerit ve birleştiği D 130 2+2 kaşsak çözüm olur mu siz karar verin
Mert - 2018 yılında büyükşehir zaten bu işin proje ihalesini yapmıştı. Bu proje için ne kadar bedel ödendi? sanki yeni bir fikirmiş gibi her şeçim millet kandırılıyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.