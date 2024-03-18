Kartepe'ye 24 istasyondan oluşacak metro hattı

MAHALLE MAHALLE GEZİYOR

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman seçim çalışmaları kapsamında sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan Kocaman; Suadiye, Çepni, Dumlupınar ve Uzunçiftlik Mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

HASTANE HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “ Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilecek hastanemizde, vatandaşlarımız nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanacak. Emekevler Mahallesi’nde projelendirilen hastane 20 bin metrekare alana 150 yatak kapasiteli hizmet verecek” dedi.

METRO İLE GÜNLÜK 490 BİN YOLCU

Ulaşım konusunda ciddi yatırımların olacağını belirten Kocaman, “Körfez’den Cengiz Topel’e metro çalışmalarının başlamasıyla birlikte Kartepemiz ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği ile yapılacak metro, 35 km uzunluğunda 24 istasyonda oluşacak. Projenin tamamlanması sonrasında günlük 490 bin yolcunun taşınması planlanıyor” açıklamasında bulundu.