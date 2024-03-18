ÇETİNKAYA, PAZARKÖY’E YENİDEN GİTTİ

KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında el emeği organik yöresel ürünlerin satışını yapan kadınları ziyaret etti. Çetinkaya, girişimci kadınlar Ayşe Çetintaş, Büşra Dirik, Nesrin Karadeniz ve Ayşe Yıldız’ı tebrik ederek, hayırlı ve bol kazançlar diledi. Kadınlar da Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya teşekkür ederek başarılar diledi.

PAZARKÖY’E YENİDEN GİTTİ

Mesut Çetinkaya ziyaretleri kapsamında Pazarköy Mahallesine de yeniden giderek bölge sakinleri ile bir kez daha buluştu. Pazarköy Muhtarı Aydın Aygün ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Çetinkaya, projeleri hakkında bilgiler vererek vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirdi. Birliktelik, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.