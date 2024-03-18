Yemek dağıtan Türk Kızılay personeline saldırı

İskenderun'da Numune Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde öğleden sonra Türk Kızılay İskenderun Şubesi görevlileri, yemek dağıtımına başladı.
Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, yemek sırasında bekleyen A.Y.'nin sıraya girmesini istedi. Yemek için kap getirmeyen bu kişi ile Türk Kızılay görevlileri arasında tartışma çıktı.
Ortamın gerilmesiyle A.Y., kurumda yemek dağıtan görevli Mehmet Balcı’ya yumruk ve kafa attı. A.Y., daha sonra olay yerinden kaçtı. Balcı, hastaneye kaldırıldı. Balcı'nın burnunda ve yanaklarında kırıklar olduğu saptandı.
Balcı'nın İskenderun Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceledikten sonra şüphelinin, eşgalini belirleyerek aramaya başladı. Kısa süren çalışmanın ardından A.Y., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.