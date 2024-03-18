CHP Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Kaya'dan Hürriyet'e destek!

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e bir destek ise TBMM’den geldi. CHP Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Asu Kaya, Başkan Hürriyet’e destek vermek adına İzmit’e geldi. Başkan Hürriyet, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya birlikte Gülümse Kafe’de açıklamalarda bulundu. İkiliye CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’de eşlik etti.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ ARTTIRDIK”

Başkan Hürriyet, “Osmaniye Milletvekilimiz Asu Kaya bugün bize desteğe geldi. 2019 yılından bu yana vekillerimizin de desteği ile güzel hizmetlere imza attık. Zorlu koşullara rağmen sosyal belediyecilik hizmetlerini arttırdık. Mecliste çoğunluğumuzun olmaması en büyük handikabımız. Buna rağmen halkımıza uygun fiyatlı ya da ücretsiz destek veren birçok yer açtık. Kent Lokantası, kütüphaneler, kreşler açtık. Düğün salonlarını bir liraya vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hem mekânsal hem de ekonomik destekle veriyoruz” dedi.

“BÜYÜK HİZMETLERİNİZ VAR”

Milletvekili Asu Kaya ise,” Büyük hizmetleriniz var. Gülümse Kafede emeklileri görüyorum. İktidarın 10 bin lirayı reva gördüğü emekliler burada uygun fiyatlı çay, kahve içebiliyorlar. Bu güzel ortamda hep birlikte oturuyorlar. Dışarıda 50 liraya içilebilecek olan kahve belediyemizin tesisinde 20 liraya satılıyor.

“BİZ DE OSMANİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK İSTİYORUZ”

Bir kadının neleri başarabileceğini ben burada gördüm. Bütün Türkiye’ye örnek olsun. Yurttaşın bu zor koşullarda istediği desteği siz veriyorsunuz. Buradan Osmaniye’ye sesleniyorum. Fatma Başkan’ın İzmit’te yaptığı sosyal belediyeciliği biz de Osmaniye’de istiyoruz” dedi.