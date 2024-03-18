Prof. Dr. Babuşcu'dan 1 Nisan uyarısı!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 1 Nisan için uyarılarda bulundu.
Babuşcu, yüzde 10 KDV uygulanan bazı ürün ve hizmetlerde seçim sonrası bu oranın yüzde 20 KDV olarak uygulanabileceğini belirtti.
Babuşcı, 1 Nisan sonrası zam gelebilecek ürün ve hizmeleri şöyle sıraladı:
Şu anda % 10 KDV uygulanan aşağıdaki ürün ve hizmetlere seçim sonrası % 20 KDV uygulanabilir:
-Tekstil ürünleri.
-Giyim ürünleri.
-Çanta ve bavul gibi ürünler.
-Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri.
-Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler.
-Otel gibi konaklama hizmetleri.
-Yeme - içme sektörü hizmetleri.
Kaynak: 12punto
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.