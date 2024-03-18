Prof. Dr. Babuşcu'dan 1 Nisan uyarısı!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 1 Nisan için uyarılarda bulundu.

Babuşcu, yüzde 10 KDV uygulanan bazı ürün ve hizmetlerde seçim sonrası bu oranın yüzde 20 KDV olarak uygulanabileceğini belirtti.

Babuşcı, 1 Nisan sonrası zam gelebilecek ürün ve hizmeleri şöyle sıraladı:

Şu anda % 10 KDV uygulanan aşağıdaki ürün ve hizmetlere seçim sonrası % 20 KDV uygulanabilir:

-Tekstil ürünleri.

-Giyim ürünleri.

-Çanta ve bavul gibi ürünler.

-Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri.

-Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler.

-Otel gibi konaklama hizmetleri.

-Yeme - içme sektörü hizmetleri.

Kaynak: 12punto