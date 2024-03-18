Maşukiyeli kadın hemşehrilerinden Merttürk'e tam destek

F. Deniz Karamert/ 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, seçim çalışmaları kapsamında sık sık Kartepeli kadınlarla bir araya geliyor. Bu buluşmaların biri de Maşukiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Maşukiyeli kadınlara Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerini anlatan Merttürk, sorun, talep ve önerileri de dinledi. Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören büyük bir sevgi seli ile karşılanan Kartepe'nin Kızı Nilay Merttürk'e Maşukiyeli kadın hemşehrileri tam destek verdi.

SAMİMİ, HOŞ SOHBET ORTAM

CHP Kartepe SKM programları kapsamında bir an olsun sahadan ayrılmayan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, Maşukiye Mahallesi'nde bulunan Yıldız Cafe'de kadın hemşehrileri ile bir araya geldi. Samimi, hoş sohbet bir ortamda gerçekleşen bu programda Merttürk'e CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Toraman, kadın meclis üyesi adayları Ebru Önal Çetinkaya, Nebahat Özdemirli ve Nalan Nihan Evren'de eşlik etti.

KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

Bu samimi buluşmada Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerinden bahseden Merttürk, talep ve önerileri dinledi, notlarını aldı, kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle cevapladı. Maşukiyeli kadın hemşehrilerinin yoğun ilgi gösterdiği Merttürk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hemşehrilerini de kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadınların yüzünü güldürecek projelerle geldiğini dile getiren Merttürk, 31 Mart için kendisi ve ekibi için destek istedi.

MERTTÜRK, "BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, " Sıcaklığını yüreğimizde hissettiğimiz samimiyetiniz, hoş sohbetleriniz bizim çok kıymetli. Çiçek gibi kadınlarımız, iyi ki varsınız. Sizlerden aldığımız bu enerji bizlere güç veriyor. Önemli olan konumumuz, yetkinliğimiz değil, yüreklerde olmamız. Bugün burada görüyorum ki sizlerin o güzel yüreklerinde yer edinmişiz. Hep birlikte, sizlerin de desteğiyle Kartepe'mizi umutlu ve güzel yarınlara taşıyacağız. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte başaracağız. Sizlere söz veriyorum, ekibimle birlikte yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Katılımınız ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.