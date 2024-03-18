Kocaelispor’un batı cephesi olarak bilinen Herekeli Arap Timur lakabıyla bilinen Timur Erze hayatını kaybetti. Timur Erze’nin yaşamını yitirmesi Kocaelisporlu taraftarlar olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Timur Erze yarın Hereke Merkez Sümer Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verilecek.
18 Mar 2024 - 23:56- Asayiş Güncelleme:
Kocaelispor taraftarı Timur Terzi hayatını kaybetti
Kocaelispor tribünlerinin tanınan ve sevilen isimlerinden Timur Terzi hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.