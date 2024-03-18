Kocaelispor taraftarı Timur Terzi hayatını kaybetti

Kocaelispor’un batı cephesi olarak bilinen Herekeli Arap Timur lakabıyla bilinen Timur Erze hayatını kaybetti. Timur Erze’nin yaşamını yitirmesi Kocaelisporlu taraftarlar olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Timur Erze yarın Hereke Merkez Sümer Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verilecek.