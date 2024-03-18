18 Mar 2024 - 23:56- Asayiş G:

Kocaelispor taraftarı Timur Terzi hayatını kaybetti

Kocaelispor tribünlerinin tanınan ve sevilen isimlerinden Timur Terzi hayatını kaybetti.

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Kocaelispor taraftarı Timur Terzi hayatını kaybetti mask
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Kocaelispor’un batı cephesi olarak bilinen Herekeli Arap Timur lakabıyla bilinen Timur Erze hayatını kaybetti. Timur Erze’nin yaşamını yitirmesi Kocaelisporlu taraftarlar olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Timur Erze yarın Hereke Merkez Sümer Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verilecek.
# Kocaelispor

18 Mar 2024 - 23:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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