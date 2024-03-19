Enerjide verimlilik artırıcı proje başvuruları başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı kapsamında başvuruların 15 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 VAP'a 3 milyon lira ve üzeri yatırım bedeline sahip, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl olan projelerin başvuruları kabul edilecek. Bu projeler için proje başına 1,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

Destek programından faydalanmak isteyen işletmelerin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veri tabanına kaydolmaları, enerji tüketim bildirimlerini girmeleri, sertifikalı enerji yöneticisi atamaları ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgesine sahip olmaları gerekecek.

Program, Sanayi Sektöründe Verimlilik ve Bina ile Hizmet Sektöründe Verimlilik olmak üzere iki bileşenden oluşacak. Sanayi sektöründe, elektrik enerjisinde proje başına en az 250 kilovat, ısı enerjisinde ise proje başına en az 750 kilovat birim enerji tasarrufu sağlayan projeler desteklenecek. Bu kapsamda, elektrik motorlarının verimli olanlarla değiştirilmesi, değişken hız sürücü (DHS) uygulamalarına yönelik projeler, atık ısı geri kazanımına yönelik projeler ve mevcut ekipmanların/sistemlerin enerji tüketimini azaltmaya yönelik otomasyon projeleri değerlendirilecek.

Bina ve hizmet sektöründe, yıllık enerji tüketimi 500 TEP (ton eşdeğer petrol) ve üzerinde olan hastaneler, alışveriş merkezleri ve otellerin mevcut durumuna göre yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan projelerine destek verilecek. Bu projelerin, merkezi soğutma gruplarının (chiller) verimli olanlarla değiştirilmesi, toprak ve su kaynaklı ısı pompası konularını içermesi gerekecek.

Başvurular, https://evdes.enerji.gov.tr adresi üzerinden 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak ve projeler, Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları'na uygun olarak hazırlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, VAP 2024 başvurularında enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımını destekleyeceklerini ve bu desteklerle dijital uygulamaların ve yeni teknolojilerin kullanımını artıracaklarını belirterek, "Sanayimizin yeşil dönüşümünü destekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin enerji tasarruf potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 2009 yılında başlatılan VAP ile enerji tüketen fan, pompa, kazan, fırın, basınçlı hava sistemleri, buhar kapanları, elektrik motorları gibi verimsiz ekipmanların değişimine destek veriliyor. Programla ayrıca, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yöntemlerle enerji verimliliğinin artırılması, yalıtım, verimli aydınlatma, otomasyon, ısıtma ve soğutma sistemleri, atık enerjinin geri kazanılması, ısı ve elektrik enerjisinin aynı anda üretildiği kojenerasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ısı üretimi konularındaki projeler de destekleniyor.

1,1 milyar liralık enerji tasarrufu

VAP destek programı kapsamında bugüne kadar, yatırım tutarı 551 milyon lira olan 283 imalat sanayi tesisinin uygulaması tamamlanan 550 verimlilik artırıcı projesine 139 milyon lira destek sağlandı. Bu destekle yıllık 1,1 milyar liralık parasal karşılığı olan 135,77 TEP enerji tasarrufu sağlandı ve böylelikle yıllık 513 milyon kilogram CO2 eşdeğerindeki emisyonun doğaya salınması önüne geçildi.

Kaynak: PARA DURUMU