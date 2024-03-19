İzmit'te 7 katlı bina icradan satılıktır

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2020/58658 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/58658 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, MEHMETALİPAŞA Mahalle/Köy, 1680 Ada, 1 Parsel, 7 katlı bina Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz, tapu kayıtlarında 1680 ada 1 parsel numarasına kayıtlı Tarla nitelikli üzerinde 7 katlı bina bulunan taşınmazdır. Taşınmazın arsası 183 m² alanlı olup Turan Güneş bulvarına 9 m ve Güzel sokağına 19 m cephesi bulunmaktadır. Eğimli bir arazi yapısına sahip olan arsa, bilinen geometrik şekil formlarından dörtgene benzemektedir. Arsanın üzerinde, 7 katlı betonarme/karkas yapı tarzında inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Taşınmaz; İzmit İlçe merkezine yaklaşık 2,50 Km mesafedir. Taşınmaz, yol, su, elektrik, haberleşme gibi altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde, İzmit Belediyesinde yapı ruhsatı ve projesi bulunmayan 1 adet 2 bodrum + zemin kat + 4 normal kat + çatı arası katlı olmak üzere toplamda 7 kat+çatı arası katlı ve ~1040 m² alanlı tüm katları boş durumda olan bina bulunmaktadır. 7 KATLI BİNA; Parsel üzerinde bulunan 7 katlı bina toplamda ~ 1040 m² alanda 2 bodrum + zemin + 4 normal+çatı arası katlı olarak inşa edilmiştir. Yapının, 2. Bodrum katı; 118 m² , 1. normal katı; 125 m², zemin katı; 125 m², 1., 2., 3. ve 4. normal katları 133 'er m², çatı arası katı; 140 m² alanlı olmak üzere toplamda ~1040 m² inşaat alanlıdır. Bina girişi Turan Güneş Bulvarı üzerinden, zemin kat seviyesiden ve kuzey yönden sağlanmaktadır. Bina girişi demir doğrama olup, dış cephesi normal dış cephe boyası ile boyalıdır. Binanın ısı yalıtımı yapılmıştır. Bina giriş hol zeminleri, merdiven basamakları ve kat hol zeminleri mermer plak kaplı duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Asansör boşluğu kaba inşaat halindedir. *** 2. Bodrum katının ortak alan olarak kullanıldığı, zemin yer döşemelerinin grobeton, bina içi giriş kapılarının ve güneyindeki pencerelerinin yerinde olmadığı son kat boyasının atılmadığı ve 2. Bodrum katın natamam olduğu görülmüştür. ***1. Bodrum katta 1 adet mesken bulunmakta olup, 3 oda, salon, mutfak, antre/hol, banyo+wc ve balkon alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın, ıslak hacim, antre ve mutfak zeminleri seramik kaplı pencereleri PVC doğrama ve çift camlıdır. Banyo, wc tavan sıvaları, vitrifiyeler, mutfak dolapları, dış ve iç kapı kasa ve kanatları, kalorifer petekleri, salon ve oda zemin kaplamaları natamamdır.***Zemin katta işyeri bulunmakta olup, tek hacim dükkan, 2 adet wc ve balkon alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın, tavanları kartonpiyer, pencereleri alüminyum doğramadır. Islak hacimlerin iç sıvaları, yer döşemeleri iç kapı kasa ve kanatları, kalorifer petekleri, yer döşeme kaplamaları ve son kat boyası natamamdır. *** 1., 2., ve 3. Normal katlarında meskenler bulunmakta olup, içerisinde 3 oda, salon, mutfak antre/hol, wc banyo ve 2 balkon alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın, ıslak hacim, antre ve mutfak zeminleri seramik kaplı pencereleri PVC doğrama ve çift camlıdır. Banyo, wc tavan sıvaları, vitrifiyeler, mutfak dolapları, dış ve iç kapı kasa ve kanatları, kalorifer petekleri, salon ve oda zemin kaplamaları natamamdır. *** 4. Normal katında dubleks mesken olarak yapılmış, meskenlerin giriş katında, 1 oda, salon, mutfak, hol, 2 wc, 2 balkon, üst katında, 2 oda, mutfak, antre/hol, banyo, teras, alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın, ıslak hacim, antre ve mutfak zeminleri seramik kaplı pencereleri PVC doğrama ve çift camlıdır. Banyo, wc tavan sıvaları, vitrifiyeler, mutfak dolapları, dış ve iç kapı kasa ve kanatları, kalorifer petekleri, salon ve oda zemin kaplamaları natamamdır.Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Mehmetalipaşa mahallesi, 1680 ada 1 parsel no.lu Tarla nitelikli üzerinde 7 katlı bina yer alan taşınmazın icra müdürlüğü keşif tarihi itibariyle değeri: 6.218.880,00 TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Adresi : Yenişehir Mahallesi, Cansu Sokak No:10 İzmit/ KOCAELİYüzölçümü : 183 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının içerisinde olup; imar durumu nizam, 5 kat, hmax: 15.50 m, yapılaşma koşulları ile konut alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 6.218.880,00 TL ( İcra Mahkemesi kararı ile)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/ 2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:50