CHP'li Gençtürk İzmit'in 3 köyüne çıkarma!

Türkiye için tarihi önem taşıyan 31 Mart Yerel seçimlerine 13 gün kaldı. Zaman daraldıkça adayların saha çalışmaları da sıkılaşıyor. Bugün saha çalışmalarına hız veren isimlerden birisi de CHP Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk oldu. Gençtürk beraberindeki meclis üyesi adayları ile bu akşam İzmit'in Ortaburun, Hasancık ve Kurtdere köylerine çıkarma yaparak vatandaşların dertlerini dinlerken vatandaşlara Hürriyet'in vaatlerini anlattı. Hürriyet ve mecliste vatandaşlardan oy sözü alan Gençtürk yoğun ilgi ile karşılandı