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CHP'li Gençtürk İzmit'in 3 köyüne çıkarma!

CHP İzmit Belediyesi meclis üyesi adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk İzmit'in Ortaburun, Hasancık ve Kurtdere köylerinde vatandaşlarla buluştu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP'li Gençtürk İzmit'in 3 köyüne çıkarma! mask
CHP'li Gençtürk İzmit'in 3 köyüne çıkarma!
CHP'li Gençtürk İzmit'in 3 köyüne çıkarma!
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Türkiye için tarihi önem taşıyan 31 Mart Yerel seçimlerine 13 gün kaldı. Zaman daraldıkça adayların saha çalışmaları da sıkılaşıyor. Bugün saha çalışmalarına hız veren isimlerden birisi de CHP Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk oldu. Gençtürk beraberindeki meclis üyesi adayları ile bu akşam İzmit'in Ortaburun, Hasancık ve Kurtdere köylerine çıkarma yaparak vatandaşların dertlerini dinlerken vatandaşlara Hürriyet'in vaatlerini anlattı. Hürriyet ve mecliste vatandaşlardan oy sözü alan Gençtürk yoğun ilgi ile karşılandı

CHP'li Gençtürk İzmit'in 3 köyüne çıkarma!
CHP'li Gençtürk İzmit'in 3 köyüne çıkarma!
CHP'li Gençtürk İzmit'in 3 köyüne çıkarma!
CHP'li Gençtürk İzmit'in 3 köyüne çıkarma!
# türkiye, chp, Meclis, oldu

19 Mar 2024 - 00:34 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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