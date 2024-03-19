Gölcük'te 5801 m² arsa mahkemeden satılıktır

2023/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Yangın Mevkii, 121 Ada, 4 Parsel, Bahçeli Ev Vasfında Taşınmaz Her Ne Kadar Bahçeli Ev Olarak Görünse de Ev Yıkılmış Durumdadır.
Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 5.801,92 m2
İmar Durumu : Kırsal Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 5.890.950,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Çanaklı Mevkii, 120 Ada, 23 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 6.756,06 m2
İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.709.924,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:51
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Soğuksu Mevkii, 179 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz.
Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 21.858,83 m2
İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.094.791,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:12
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:12
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:12
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii, 140 Ada, 2 Parsel, Tarla VasfındaTaşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 15.752,18 m2
İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.938.045,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:27
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:27
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:27
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii, 140 Ada, 27 Parsel, Bahce Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 10.740,05 m2
İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.148.010,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:47
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii, 140 Ada, 17 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 22.633,71 m2
İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 6.792.913,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 15:00
14/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.