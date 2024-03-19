Gölcük'te 5801 m² arsa mahkemeden satılıktır

T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/26 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Yangın Mevkii, 121 Ada, 4 Parsel, Bahçeli Ev Vasfında Taşınmaz Her Ne Kadar Bahçeli Ev Olarak Görünse de Ev Yıkılmış Durumdadır.

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.801,92 m2

İmar Durumu : Kırsal Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 5.890.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Çanaklı Mevkii, 120 Ada, 23 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 6.756,06 m2

İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.709.924,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:51

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Soğuksu Mevkii, 179 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz.

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 21.858,83 m2

İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.094.791,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:12

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:12

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:12

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii, 140 Ada, 2 Parsel, Tarla VasfındaTaşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 15.752,18 m2

İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.938.045,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:27

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:27

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:27

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii, 140 Ada, 27 Parsel, Bahce Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 10.740,05 m2

İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.148.010,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:47

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:47

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:47

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii, 140 Ada, 17 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 22.633,71 m2

İmar Durumu :Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.792.913,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 15:00

14/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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