Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, 'Video Hakem Uygulaması' ( VAR) sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gün D-Smart’tan yayınlanan Portekiz Premier Ligi’nin 26. hafta maçında lider Sporting, Boavista’yı 6-1 mağlup etti. Skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.
- Spor
Portekiz'deki VAR uygulaması konuşuluyor
Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting’in, Boavista’yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.