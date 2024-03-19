Portekiz'deki VAR uygulaması konuşuluyor

Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, 'Video Hakem Uygulaması' ( VAR) sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gün D-Smart’tan yayınlanan Portekiz Premier Ligi’nin 26. hafta maçında lider Sporting, Boavista’yı 6-1 mağlup etti. Skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.