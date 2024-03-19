Karamürsel'de 8884 m² tarla mahkemeden satılıktır

T.C. KARAMÜRSEL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/38 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, KARAAHMETLİ Mahallesi/Köyü, Koncuktepe Mevkii, 147 Ada, 4 Parsel Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında olup, %4-6 arasında değişine eğimli arazidir. Keşif tarihi itibari ile üzerinde kısmen meyve ağaçları dikili ve üzeri çayır bitkileri ile kaplı olduğu tespit edilmiştir. 147 ada 2 parsel nolu taşınmaza komşu olan taşınmazın yolu vardır.

Adresi : Karaahmetli Mah. 147 Ada, 4 Parsel Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 8.884,06 m2

İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Diğer tarım alanı'' sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 4.442.030,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir. Hisseler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/ 2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 10:09

13/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.