19 Mar 2024 - 01:25- Siyaset G:

BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYDAL GEBZE’DE HALKLA KUCAKLAŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Doğan Aydal’ın başlattığı rüzgar şuan fırtınaya dönüşmüş, 31 Mart’ta kasırgaya dönüşerek Yeniden Refah Kocaeli’de iktidar olacaktır.

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BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYDAL GEBZE’DE HALKLA KUCAKLAŞTI mask
BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYDAL GEBZE’DE HALKLA KUCAKLAŞTI
BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYDAL GEBZE’DE HALKLA KUCAKLAŞTI
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanımız Ali Taştan, Gebze Belediye Başkan Adayımız Kamil Ergün, il Başkan Yardımcılarımız, İlçe Başkanı Engin Kılıç ve İlçe Teşkilat Mensuplarımız ile birlikte halkımız ile buluştuk.

BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYDAL GEBZE’DE HALKLA KUCAKLAŞTI
BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYDAL GEBZE’DE HALKLA KUCAKLAŞTI
BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYDAL GEBZE’DE HALKLA KUCAKLAŞTI
# ilçe

19 Mar 2024 - 01:25 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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