Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanımız Ali Taştan, Gebze Belediye Başkan Adayımız Kamil Ergün, il Başkan Yardımcılarımız, İlçe Başkanı Engin Kılıç ve İlçe Teşkilat Mensuplarımız ile birlikte halkımız ile buluştuk.
19 Mar 2024 - 01:25- Siyaset Güncelleme:
BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYDAL GEBZE’DE HALKLA KUCAKLAŞTI
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Doğan Aydal’ın başlattığı rüzgar şuan fırtınaya dönüşmüş, 31 Mart’ta kasırgaya dönüşerek Yeniden Refah Kocaeli’de iktidar olacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.