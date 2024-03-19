- Siyaset

PROF.AYDAL’DAN TOKATLILAR DERNEĞİNE ZİYARET

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal , İl Başkanı Ali Taştan, İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek projelerinden bahsetti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
PROF.AYDAL’DAN TOKATLILAR DERNEĞİNE ZİYARET mask
PROF.AYDAL’DAN TOKATLILAR DERNEĞİNE ZİYARET
PROF.AYDAL’DAN TOKATLILAR DERNEĞİNE ZİYARET
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Ziyaret sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal Yeniden Refah Partisi Arge Başkanlığınca hazırlanan Milli Kaynaklar ve diğer kitapları içeren Kitap setini hediye etti.

PROF.AYDAL’DAN TOKATLILAR DERNEĞİNE ZİYARET

PROF.AYDAL’DAN TOKATLILAR DERNEĞİNE ZİYARET

PROF.AYDAL’DAN TOKATLILAR DERNEĞİNE ZİYARET
# ziyaret

19 Mar 2024 - 01:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.518.544 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL