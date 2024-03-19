PROF.AYDAL’DAN TOKATLILAR DERNEĞİNE ZİYARET

Ziyaret sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal Yeniden Refah Partisi Arge Başkanlığınca hazırlanan Milli Kaynaklar ve diğer kitapları içeren Kitap setini hediye etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal , İl Başkanı Ali Taştan, İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek projelerinden bahsetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.