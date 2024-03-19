Çinli otomobil markasının yeni modeli Türkiyeye geliyor

Chery'nin Wuhu kentindeki genel merkezinden HaberTürk'e yapılan açıklamaya göre, Jaceoo markasını 'premium' segmentte konumlandırmayı hedefleyen firma, yaz aylarında Türkiye pazarına giriş yapacak.

Jaceoo'nun Türkiye'deki ilk modeli, kompakt SUV modeli Jaceoo 7 olacak. Bu modeller, Jaguar Land Rover grubunun otomobilleriyle aynı altyapıyı paylaşıyor. Ancak, teknoloji paylaşımının ayrıntıları markanın yaz lansmanında tam olarak açıklanacak. Jaecoo modellerinde hem PHEV hem de benzinli motor seçenekleri bulunacak ve bu motorların teknik özellikleriyle ilgili detaylar yakında açıklanacak. Chery yetkilileriyle yapılan online toplantıda, markanın PHEV motorlu otomobillerinin 2024'ün son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacağı öğrenildi. Chery'nin Türkiye'deki ilk PHEV motorlu otomobili ise sedan model Arrizo 8 olacak. Bu sayede, elektrikli araç tebliği ve Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan ek vergiye maruz kalmadan Chery'nin otomobilleri Türkiye'de satılmaya devam edebilecek.

2023 yılı, Türkiye otomotiv pazarının tarihinde en yüksek satış adedine ulaştığı bir yıl oldu ve bu dönemde Çin menşeli otomobiller Türkiye pazarında büyük ilgi gördü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı ve bu, pazarın neredeyse %5'ini oluşturdu. Ancak, 2023 yılı sonunda ithal elektrikli araçlara yönelik yeni düzenlemeler getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın tebliği gereğince, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkelerden menşeini almamış elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi. Ayrıca, her bir marka için Türkiye'de en az 40 personeli bulunan Türkçe çağrı merkezi kurulması ve ithal edilen araçların üreticisinin Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin olması da şart koşuldu. Ancak, hibrit motorlara yönelen Çin menşeli markalar bu kurallardan etkilenmeden Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürebiliyor.

Kaynak: PARA DURUMU