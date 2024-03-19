Ünlü giyim devinden 3. kez iflas başvurusu

Almanya’nın tanınmış perakende zinciri Galeria Karstadt Kaufhof, üçüncü kez iflasın eşiğinde. 22 Mart’a kadar bir çözüm bulunamazsa, şirketin kalan mağazalarını kapatması ve çalışanlarını işten çıkarması bekleniyor.
Şirket, daha önceki iflas başvurularında olduğu gibi, satış noktalarını 170’ten 92’ye indirmişti. Şirketin yönetimi, çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, önemli işten çıkarmaların ve mağaza kapanışlarının olası olduğunu belirtti.
Alman medyasına göre, şirket yeni bir sosyal plan üzerinde çalışıyor ve 22 Mart’a kadar tüm şubeleri devralabilecek bir alıcı bulma umuduyla yatırımcı arayışında. Uzmanlar, şirketin yeni bir alıcı bulmasının zor olacağını belirtiyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.