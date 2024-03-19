Ünlü giyim devinden 3. kez iflas başvurusu

Almanya’nın tanınmış perakende zinciri Galeria Karstadt Kaufhof, üçüncü kez iflasın eşiğinde. 22 Mart’a kadar bir çözüm bulunamazsa, şirketin kalan mağazalarını kapatması ve çalışanlarını işten çıkarması bekleniyor.

Şirket, daha önceki iflas başvurularında olduğu gibi, satış noktalarını 170’ten 92’ye indirmişti. Şirketin yönetimi, çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, önemli işten çıkarmaların ve mağaza kapanışlarının olası olduğunu belirtti.

Alman medyasına göre, şirket yeni bir sosyal plan üzerinde çalışıyor ve 22 Mart’a kadar tüm şubeleri devralabilecek bir alıcı bulma umuduyla yatırımcı arayışında. Uzmanlar, şirketin yeni bir alıcı bulmasının zor olacağını belirtiyorlar.