KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 9 en yüksek 18 derece olacak. Yarın itibariyle ise yağmurların etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: