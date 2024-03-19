Survivor'da büyük talihsizlik: Ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı...

Survivor All Star, TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her hafta çeşitli olaylarla gündeme gelen yarışma programı bugün büyük bir sakatlık haberi ile gündeme geldi. Tecrübeli yarışmacı parkurda yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı...
Acun Ilıcalı hastaneye kaldırılan Gizem'in durumunu açıkladı:
"Gizem'in ciddi bir sakatlanması oldu. Gizem'in şu andaki durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor. Gerçekten hiç unutmadığım bir cümlesi, Survivor'ı en çok kalmayı isteyen benim demişti. Daha belirli bir şey yok ama çok tehlikeli bir durum gözüküyor. Dizdeki durum kötü. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Gelişmeleri söyleyeceğiz tabii ama parkurlarda kendinizi riske etmemeniz gerekiyor. MR'ı çekilecek İstanbul için görüşmeler olacak ondan sonra karar verilecek."
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.