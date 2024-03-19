Kocaeli Enerji CSK İstanbul’dan bronzla döndü

İLİMİZİN ADINI DUYURMAK GURUR VERİCİ

Yarışma sonrası değerlendirmede bulunan kulüp başkanı ve aynı zamanda kulüp antrenörü olan İlknur Pala şunları söyledi: “Yarışmaya katılan tüm çocuklarımla gurur duyuyorum. Minicik yürekleri ile büyük işler başarıyorlar. Mütevazı çizgimizden ödün vermeden, işini severek yapan, jimnastiğin tüm branşlarını bünyesinde barındıran ve müsabık sporcu yetiştirip, Ulusal ve Uluslar arası dereceler kazanan profesyonel bir kulüp olmanın haklı gururunu taşıyorum. Bu branşda Kocaelimizin adını duyurmak ayrı bir gurur kaynağıdır. Şimdi hedefimiz önümüzde İstanbul Open Cup ve Balkan şampiyonaları var bunlara hız kesmeden hazırlanmak” dedi.