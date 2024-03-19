Akaryakıtta fiyatlar durulmuyor: Bir zam daha

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor. Son olarak dün benzine 1 lira 53 kuruş motorine 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41,90 TL'den 43,20 TL'ye, Ankara'da 44,01 TL'ye ve İzmir'de 44,21 TL'ye yükselecek.
Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
19 Mart Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 41,96 TL
Motorin fiyatı: 41,80 TL
LPG fiyatı: 21,45 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 41,96 TL
Motorin fiyatı: 41,80 TL
LPG fiyatı: 21,45 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42,78 TL
Motorin fiyatı: 42,68 TL
LPG: 21,89 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43,00 TL
Motorin fiyatı: 42,88 TL
LPG: 21,51 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Kaynak: odatv
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.