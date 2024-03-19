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Adıyaman ve Malatya'da peş peşe deprem!

AFAD verilerine göre; Adıyaman ve Malatya'da sabah saatlerinde büyüklüğü 3.5 olan peş peşe depremler meydana geldi.

Adıyaman ve Malatya'da peş peşe deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adıyaman ile Malatya'da sabah saatlerinde peş peşe deprem meydana geldiğini duyurdu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 07.26 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve derinliği 6.75 kilometre olan bir deprem yaşandı.
# acil

19 Mar 2024 - 09:39 - Asayiş

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