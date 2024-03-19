Çınar Halk Market Ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet Müdürlüğü’nün faaliyetlerinden biri olan ve 3. Yılını dolduran İzmit Çarşısı, bu yıl da Çınar Halk Market işbirliği ile ramazan paketi desteğinin ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşmasını sağlıyor. İzmit’te bulunan ihtiyaç sahibi ailelere iletilmek üzere hazırlanan avantajlı paketler Çınar Halk Market’te yerini aldı.
NASIL SATIN ALABİLİR VEYA YARDIMDA BULUNABİLİRİM?
Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara güvenilir yoldan destek olmak isteyen vatandaşlar https://good4trust.org/carsi/urunler/ramazan_destek_paketi-1214153129 adresinden hesap oluşturduktan sonra ‘Bez Çantaya Ekle’ butonuna basarak İYZİCO güvencesiyle ödeme yapabilir. Çınar Halk Market’in İzmit Çarşısı’ndaki diğer ürünlerine ise izmircarsisi.org adresinden ulaşabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.