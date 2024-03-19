Çınar Halk Market Ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor



İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet Müdürlüğü’nün faaliyetlerinden biri olan ve 3. Yılını dolduran İzmit Çarşısı, bu yıl da Çınar Halk Market işbirliği ile ramazan paketi desteğinin ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşmasını sağlıyor. İzmit’te bulunan ihtiyaç sahibi ailelere iletilmek üzere hazırlanan avantajlı paketler Çınar Halk Market’te yerini aldı.

NASIL SATIN ALABİLİR VEYA YARDIMDA BULUNABİLİRİM?

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara güvenilir yoldan destek olmak isteyen vatandaşlar https://good4trust.org/carsi/urunler/ramazan_destek_paketi-1214153129 adresinden hesap oluşturduktan sonra ‘Bez Çantaya Ekle’ butonuna basarak İYZİCO güvencesiyle ödeme yapabilir. Çınar Halk Market’in İzmit Çarşısı’ndaki diğer ürünlerine ise izmircarsisi.org adresinden ulaşabilir.