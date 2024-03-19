Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İzmit’teki fabrikası için personel alımı yapacak. İzmit Asım Kibar OSB'de hizmet veren Hyundai, 10 üretim teknisyeni istihdam edecek. Hyundai'de çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden başvuru yapabilecek.
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Dünya devi Hyundai Kocaeli'de personel alacak
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Hyundai Assan, istihdam etmek üzere personel alımı yapacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.