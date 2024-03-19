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Dünya devi Hyundai Kocaeli'de personel alacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Hyundai Assan, istihdam etmek üzere personel alımı yapacak

Aygün Baş
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19 Mar 2024 - 09:44 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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