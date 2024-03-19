Dünya devi Hyundai Kocaeli'de personel alacak

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İzmit’teki fabrikası için personel alımı yapacak. İzmit Asım Kibar OSB'de hizmet veren Hyundai, 10 üretim teknisyeni istihdam edecek. Hyundai'de çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden başvuru yapabilecek.