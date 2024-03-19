Hukuk, Adalet ve Ekonomi üzerine Kocaeli'de önemli görüşmeler

Deva Partisi'nin önde gelen isimleri,Genel başkan Yardımcısı Milletvekili Burak Dalgın ve İl Başkanı Zeynep Sudan liderliğinde, İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman, Meclis Üyesi Neriman Kuş ve İzmit Teşkilatı, önemli isimlerle bir araya geldi.Bu buluşma, öncelikle Barolar Birliği'ni ve ardından Kocaeli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret ederek hukuk, adalet ve ekonomi konularında derinlemesine tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Toplantı, Kocaeli'nin ekonomik ve hukuki yapısını iyileştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Adaletin olmadığı bir yerde ülkenin düzeninin ve ekonomisinin sürdürülebilir olmayacağı vurgusu yapıldı. Mali Müşavirler Odası'ndaki görüşmelerde, odanın başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, hukukun ve adaletin ekonominin düzelmesi için kritik bir rol oynadığını belirtti. Tarafsız bir hukuk mekanizmasının ekonominin canlanması için elzem olduğu üzerinde duruldu.

Bu toplantılar, Türkiye'de hukukun güçlendirilmesi ve adil bir ekonomik ortamın oluşturulması için önemli bir adım olarak görüldü.

Deva Partisi, bu kritik konuları gündemde tutarak ülkenin ilerlemesine katkı sağlamaya devam ediyor.