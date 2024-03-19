Yasin Özlü’ye bir destek de Türkiye İttifakı Partisi’nden  

PARTİLİLER KATILIM GÖSTERDİ

Başiskele Atakent Mahallesi’nde bir kafede gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen Türkiye İttifakı Partisi Başiskele İlçe Başkanlığı Yönetimi ve üyeleri 31 Mart Yerel Seçimi’nde Başiskele’de Cumhur İttifakı Adayı M. Yasin Özlü'yü destekleyeceklerini açıkladılar. Geniş katılımlı gerçekleşen toplantıya; AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkanı Adayı M. Yasin Özlü başta olmak üzere AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanı Ertan Yıldırım, Türkiye İttifak Partisi Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP Başiskele İlçe Başkan Yardımcısı Sezgin Arslan, meclis üyesi adayı Halit Bayhan ve Türkiye İttifakı Partisi üyeleri katıldı.

“EN DOĞRU KARAR YASİN BAŞKAN”

Türkiye İttifak Partisi Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Demirci, “Yasin Başkanımıza desteğimizi vermek için toplandık. Türkiye İttifakı Partisi olarak bizler ülke insanımızın çıkarlarını korumak ve bu doğrultuda en doğru olan kararları alıp uygulamak önceliğimizdir. Türkiye İttifakı Partisi Başiskele Teşkilatı olarak da bu öncülüğümüz gereğiyle elbette ki Başiskele'nin ve Başiskele halkımızın çıkarlarını koruyarak ve bu doğrultuda bizimle birlikte en doğru işleri yapacak olan parti ve kişiler ittifak kurma kararı verdiğimiz en doğru karar olacaktı, oldu da. Sayın Mehmet Yasin Özlü başkanımız ile yaptığımız yüz yüze görüşme neticesinde her konuda hemhal olduk ve yine en güzel hizmetin kendisi tarafından verilebileceğine kanaat getirdik. Başiskele'miz için Mehmet Yasin Özlü Başkan ile beraber yürümeye karar verdik” dedi.

“BAŞİSKELE’Yİ ÇOK İYİ YÖNETİYOR”

Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Ertan Yıldırım ise, “Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yasin Özlü'yü destekleme kararı aldık. Gerek çalışmaları gerekse hizmetleriyle kendisi Başiskele'mizi ve kentimizi çok iyi yönetiyor. Hizmetleriyle birlikte zaten ön planda. Tabii bizim burada destekleme amacımız da vatandaşlarımızın istekleri. Biz daha çok sesiniz olmaya geldik” diye konuştu. Destekleri ve güzel açıklamaları için Türkiye İttifakı Partisi Teşkilatı yöneticilerine ve sevenlerine teşekkür eden Başiskele Belediye Başkanı Adayı M. Yasin Özlü konuşmasında şunları söyledi:

“Mehmet Bey ve Ertan Bey sağ olsunlar bizim bu kutlu yolda, millete hizmet yolunda bir görüşme yaptık, temasımız oldu. Dediler, Yasin Bey biz sizi takip ediyoruz, güzel çalışmalar yaptığınızı görüyoruz. Cumhur İttifakı'na zaten destek vermişlerdi. 2. turda Sinan Oğan Bey Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermişti. Allah razı olsun. Onların da desteğiyle 2. turda hep beraber Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı 28 Mayıs'ta tekrar devletimizin başında görmeyi Allah bize nasip etti. Bugün de tabii yine bir seçim süreci içerisindeyiz. 31 Mart'ta yerel eğitimler seçimini hep birlikte yapacağız inşallah.

“BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR DESTEK”

Sağ olsunlar bize destek verme noktasında, pazarlıksız böyle karşılıklı bir pazarlık yapmadan gönül birlikteliğiyle destek vereceklerini söylediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerli bir destek. Desteklerin bazen anlamı, sayısal getirisinden çok daha anlamlıdır. Yani kimin destek olduğu önemlidir. Kimin kiminle yürüdüğü önemlidir. Usta Şair Abdurrahim Karakoç'un da dediği gibi 'Kim kiminle yürür ona bakın siz, bırakın dönsün dönme dolaplar, Hakk'tan hakikatten yana bakın siz'. Bu memlekette dönme dolaplığı 14 Mayıs'ta gördünüz. Memleket üzerine yapılan pazarlıkları gördünüz, memleketin kurumları üzerine yapılan pazarlıkları gördünüz.”

“BAŞİSKELE'MİZİ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

“5 yıldır bu kente, doğup büyüdüğüm, gençliğimin geçtiği, atalarımın yaşadığı bu memlekete hizmet etme şerefine nail oldum. Bu seçim için de AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildik. Allah nasip eder milletimiz de aynı yönde teveccüh gösterirse 31 Mart'tan sonra yeniden 5 yıl daha bu memlekete hizmetkar olacağız ve kentimizi hep birlikte yöneterek Başiskele’mizi daha da ileriye taşıyacağız.”

“BAŞİSKELE PARMAKLA GÖSTERİLECEK”

AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Milletvekili İlyas Şeker ise yaptığı konuşmada, “Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanımızı ve Başiskele İlçe Başkanımızı tebrik ediyorum. Aslında bu destek belki görünürde Yasin Başkanımıza verilen destek ama biraz daha geniş baktığımız zaman çok farklı anlamlar ifade ettiğini hep birlikte görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'na girerken devletimizin attığı tüm atılımlar sizin desteğinizle yapılan eser ve hizmetlerdir. İnşallah sizlerin büyük desteğiyle Başiskele’deki güzel işlere devam edecek. 5 yıl sonra gerçekten Başiskele çok çok farklı olacak. Kocaeli'de parmakla gösterilen bir ilçe olacak. Bunda emeği geçen belediye başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Ona destek veren cumhur İttifakı'nın yöneticilerine, şimdi de Türkiye İttifak Partisi'nin il başkanı ilçe başkanına ve sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.