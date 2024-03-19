Mutlu: "Ayaz ne yaptı da AK Parti'nin kapısından giremiyor?"

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, bağımsız aday Hüseyin Ayaz’a yüklendi. Mutlu, ‘Müteahhitin verdiği paya göre imar çıkaran, aldığı payı sözüm ona garip gurebaya dağıttığını söyleyen, kayıt dışı belediyeciliğin nirvanası, birçok müteahhidi bu ilçe sayesinde ulusal çapta büyüten bu kişinin tekrar başkan olması, ‘5 yıl dinlendin, gel şimdi yarım kalan işini bitir’ demektir. ‘Bu ilçeyi mahvet’ demektir. Bu kişiyi bırakın tekrar başkan yapmayı, bir oy bile vermek yazıktır, vebaline ortak olmaktır’ dedi.

‘AK PARTİ’NİN KAPISINDAN GİREMİYOR’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, sert açıklamalarına devam ediyor. Bu kez bağımsız aday Hüseyin Ayaz’ı eleştiren Mutlu, ‘Bir belediye başkanı düşünün, 15 yıl bu ilçede Ak Parti’yi temsil etti. Şimdi bırakın yeniden aday gösterilmeyi, partinin kapısından içeri girmesi yasak. Neden? Yolsuzluk mu yaptı, adam mı kayırdı, ne yaptı da kapılar kendisine kapandı. Kapıları kapatan Ak Parti, Ayaz için bir hukuki takibat başlattı mı peki? Elbette hayır. Bunlar Ak Parti’de çok anormal şeyler değil tabi. Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alır, hukuku işletmez. Hüseyin Ayaz’ın yaptıklarının da hazmedilebilir şeyler olmadığını herkes biliyor.’ şeklinde konuştu.

‘VERDİĞİ PAYA GÖRE İMAR İZNİ’

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Başiskele Belediyesi 2009 yılında kuruldu. O zaman nüfusumuz 50 bin civarıydı. Bakir bir doğamız vardı. Bu kişi de belediye başkanı oldu. Arazilerin çoğunda imar uygulaması yoktu, her yer bağ, bahçe, tarlaydı. Müteahhitler için Başiskele rant bağlamında büyük fırsattı. Birçok müteahhit de bu zat sayesinde bu ilçeden servetlerine servet kattı. Müteahhite verdiği paya göre imar izni, emsal artışı çıkıyordu çünkü. İlçemiz bu müteahhitlere adeta peşkeş çekildi.

İşini düzgün yapan girişimci ve müteahhitlere elbette sözümüz olamaz. Hatta bu adamla uğraşmak istemeyip, yapacağı yatırımdan vazgeçenlerin olduğunu da biliyoruz’ dedi.

‘VATANDAŞIN MALINA ORTAK OLDULAR’

Mutlu, ‘Müteahhide yüzde 5-10 ile uygulama yaparken, vatandaşa yüzde 45’ten aşağı imar uygulaması yapmadılar. Adeta vatandaşın malına ortak oldular. Bugün Kocaeli’nin en güzel ilçesi Başiskelemiz, bunun yüzünden bir merkezi olmayan, beldeler arası alternatif yol bağlantıları tesis edilmeyen, çarpık yapılaşan, kontrolsüz büyüyen, doğası tahrip edilen, çok hızlı nüfusu arttığı için trafik sorunu yaşayan ve yetersiz altyapısı dolayısıyla sürekli elektrik kesintisi yaşayan bir yer olmuştur. Bu kişinin tekrar başkan olması ‘5 yıl dinlendin, gel şimdi yarım kalan işini bitir. Bu ilçeyi mahvet’ demektir. Bu kişiyi bırakın tekrar başkan yapmayı, bir oy bile vermek bile yazıktır, vebaline ortak olmaktır’ diye sözlerini tamamladı.