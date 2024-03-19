Bilgi Köprüsü KIDS Anaokulu Ve Montessori Anaokulu’ndan Özel Gösteri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü nedeniyle Bilgi Köprüsü KIDS Anaokulu ve Montessori Anaokulu öğrencileri özel gösteri gerçekleştirdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Bilgi Köprüsü KIDS Anaokulu ve Montessori Anaokulu öğrencileri duygusal bir anma programı gerçekleştirdi. Çift yabancı dil eğitimi veren Kids Anaokulu ile Montessori eğitimini ilimize ilk getiren Montessori Anaokulundaki etkinlikler milli duyguları kabarttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programlarda çocuklara Çanakkale Zaferi’nin önemi anlatıldı.

İZLEYENLER BÜYÜLENDİ

Türkülerle, piyeslerle Çanakkale ruhu yaşatıldı. Düzenlenen ayrı ayrı her etkinlikte, 'Çanakkale Geçilmez!' sözünü tarihe yazdıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve komutasındaki Türk ordusuna minnet duyguları aktarıldı. Anaokulu öğrencileri hazırladıkları birbirinden güzel gösterileri sundu, izleyenlerden büyük alkış aldı.

BAHÇELERDE 18 MART SERGİSİ AÇILDI

Tarihimizde önemli bir yeri olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, Bilgi Köprüsü KIDS ve Montessori Anaokullarının bahçelerinde özel sergiler açıldı. Bu sergiler, dönemin atmosferini ve Çanakkale Zaferi'nin önemini hatırlatmayı amaçlayan zengin içerikleriyle dikkat çekti.

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