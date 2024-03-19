Kocaelispor'da operasyon kararı

Önceki gün toplanan (pazartesi) Kocaelispor yönetim kurulu, önemli bir karar alarak, Engin Koyun'un resmi istifasını kabul etti. Kendisine çalışmalarında başarılar diledi ve ardından da Recep Durul vekaleten koltuğa oturdu. Yönetim kurulu bu toplantısında en kısa sürede Olağanüstü Seçimli Kongre'ye gitme, radikal adımlar atma ve operasyon yapma kararı aldı

PLAY-OFF HEDEFİNDEN ŞAŞMAK YOK

Sezon sonuna kadar aynı yönetim ve aynı teknik direktörle yola devam edecek yönetim kurulu, Play-Off yolundan kesinlikle şaşmayacağını açıkladı. Kalan maçların tümünü kazanmayı hedefleyen yönetim, teknik heyetle de masaya oturarak, operasyon için düğmeye basma kararı aldı. Salı günü bir kez daha bir araya gelen yönetim kurulu, Recep Durul başkanlığında mevcut durumu masaya yatırdı. Profesyonel bir CEO alan Recep Durul, durumun vahametinin farkında olduklarını, bunun için gereğini yapacaklarını açıkladı.

GÜRSEL İLE MASAYA OTURULDU

Teknik direktör Mustafa Gürsel ile bir araya gelen yönetim, verilen raporla önemli ve radikal kararlar alacak. Hangi futbolcuların kadro dışı bırakılacağı merakla bekleniyor. Bu kararın, dün akşam saatlerinde gazetemiz baskıya hazırlanırken açıklanması bekleniyordu. Formsuz futbolcular hakkında süreli ya da süresiz kadro dışı kararı alınacak. Özellikle yeni transferlerin başarısızlığı, Gürcülerin formsuzluğu, Portekizli futbolcuların istikrarsızlığı sonucu, kimlerin kadro dışı kalacağı merak konusu oldu.