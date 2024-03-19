Başiskele'de Ramazan coşkusu yaşanıyor

Başiskele Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlik takvimi oluşturdu. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ünlü yazar ve neyzen Hakan Mengüç'ün ardından geçtiğimiz cumartesi gecesi sanatçı Abdullah Beyhan sahne aldı. Ramazan ayına özel süslenen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Yeniköy Âlâ Mekan'da iki ayrı program düzenleyen Başiskele Belediyesi, yüzlerce çocuğun ve ailelerinin gönlüne dokundu. Çocuk tiyatroları, Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasreddin Hoca, orta oyunu, Pişekar Kavuklu, meddah, illüzyon gösterileri ve eğlenceli yarışmalar ile eğlenen çocuklar Ramazan sevincini ve mutluluğunu anne ve babalarıyla birlikte yaşadı. Geleneksel tatlardan Osmanlı şerbeti ve macunu ikramlarını tadan çocuklar, evlerine mutlu döndü.
Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan Enderun teravih namazı, geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Başiskele'de yaşatılıyor. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş, adını Enderun Mektebinden alan Enderun usulü teravih namazı, pazar gecesi Yeniköy Merkez Cami'de kılındı.
Ramazan ayı dolayısıyla yaklaşık 100 parça emanetten oluşan Hadim-ul Harameyn sergisi de Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Dolu dolu etkinlik takvimi oluşturan Başiskele Belediyesi, tasavvuf müziği dinletileri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, sohbetler ve daha birçok etkinliği Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde vatandaşların beğenisine sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.