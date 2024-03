“Beni Engin Koyun yönetime aldı, biz de Play-Off’tan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz”

En yakın arkadaşım. Bu ana kadar da neler yaşadığını iyi biliyorum. Şampiyon yaptı, başarısız da oldu. Her zaman beraber sevinip, beraber üzüldük. Yine hep beraber olacağız. Öncelikli hedefimiz takımın play-off şampiyonu olarak Süper Lig’e çıkmasıdır. Gerekirse direkt çıkmayı da planlıyoruz” dedi.

HENÜZ HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Matematiksel olarak da henüz her şeyin bitmediğini, puanların çok yakın olduğunu, her an her takımın takılacağı veya kazanacağını söyleyen Durul “Biz kendi işimize bakacağız. Teknik heyetle de masaya oturup görüşlerimizi karşılıklı alıyoruz. Milli ara ve seçim arası bizim için iyi oldu. Toparlanma zamanımız olacaktır. Aldığımız bayrağı en üste dikmeye çabalayacağız. Bunu taraftar ve camiayla beraber yapmalıyız” diye konuştu.

TAKIM KOŞMAYA BAŞLADI

Recep Durul, Gençlerbirliği maçını da değerlendirirken “Takımda performans olarak yükselme var. Kondisyon yüksek ve takım koşmaya başladı. Bu bizim için umut. Takıma güveniyoruz. İçlerine girerek bire bir motivasyon sağlayacağız. Kulübün markasını anlatacağız ve onlara olan güvenimizi aktaracağız. Sıkıntılarını dinleyeceğiz. Sonra, lig sonuna kadar her maça final havasında çıkacağız. Ligden direkt yükselme hedefimiz de var” dedi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEK MANTIKLI OLMAZ

“Ben teknik direktör değişikliğinin hiç zamanı olmadığını düşünüyorum” diyen Durul “Yapılacak en mantıksız iş, şu an için yeni bir teknik direktör getirmektir. Zaman yok. Bu saatten sonra sistem değiştiremezsiniz. Acelemiz var. Şimdi teknik direktör değiştirme gibi bir lüksümüz olamaz. Sonuna kadar hocamızla yola devam edeceğiz ve destekçi olacağız. Sürekli toplantılar yaparak sorunu kökünden çözeceğiz” dedi.