Derince’de son anket paylaşıldı! O isim önde götürüyor

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere kısa bir süre kala İzmit’in ardından seçimin başa baş geçeceği ilçelerden biri olan Derince’de hangi parti adayının kazanacağı merakla bekleniyor. Veri analisti olarak bilinen Murat Kızılboğa, sosyal medya hesabından Kocaeli’nin Derince ilçesine ilişkin bir anket yayınladı. Yayınlanan ankette CHP’nin Derince Belediyesi Başkan adayı Sertif Gökçe, AKP’nin Derince Belediyesi Başkan adayı İbrahim Şirin karşında az bir farkla seçimi önde götürüyor.

İŞTE OY ORANLARI

Ankette, CHP adayı Sertif Gökçe’nin oy oranı yüzde 40.8, AKP adayı İbrahim Şirin’in oy oranı yüzde 39.5, YRP adayı Gökhan Açık’ın oy oranı yüzde 9.0, İyi Parti adayı Hüseyin Süer’in oy oranı yüzde 5.9, Zafer Partisi adayı Selman Gürpınar’ın oy oranı yüzde 2 bandında yer alırken, diğer partiler yüzde 2.8 olarak açıklandı.