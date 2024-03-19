Derince’de son anket paylaşıldı! O isim önde götürüyor

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere kısa bir süre kala İzmit’in ardından seçimin başa baş geçeceği ilçelerden biri olan Derince’de hangi parti adayının kazanacağı merakla bekleniyor. Veri analisti olarak bilinen Murat Kızılboğa, sosyal medya hesabından Kocaeli’nin Derince ilçesine ilişkin bir anket yayınladı. Yayınlanan ankette CHP’nin Derince Belediyesi Başkan adayı Sertif Gökçe, AKP’nin Derince Belediyesi Başkan adayı İbrahim Şirin karşında az bir farkla seçimi önde götürüyor.
İŞTE OY ORANLARI
Ankette, CHP adayı Sertif Gökçe’nin oy oranı yüzde 40.8, AKP adayı İbrahim Şirin’in oy oranı yüzde 39.5, YRP adayı Gökhan Açık’ın oy oranı yüzde 9.0, İyi Parti adayı Hüseyin Süer’in oy oranı yüzde 5.9, Zafer Partisi adayı Selman Gürpınar’ın oy oranı yüzde 2 bandında yer alırken, diğer partiler yüzde 2.8 olarak açıklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
60 Evler - Yalanınızı yesınler su an yuzde 2 sirin önde bunu chp soyluyor sertifin yanındakinler algıcılar sizi
Eroldemirbek - derince ve gölcük te CHP kazanabilir .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.