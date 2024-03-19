Seçim sonrası konutta alım fırsatı olabilir

Ekonomist Hatice Kolçak, konut fiyatlarındaki gerilemenin devam ettiğini belirterek, “Konut fiyatları enflasyonun altında artıyor. Reel konut fiyat değişiminde neredeyse sıfır çizgisine yaklaştık. Seçim sonrası doların yükselmesiyle konut fiyatlarında dolar bazında bir düşüş bekliyorum” dedi.

Elips Haber’den Deniz Dalgıç’a konuşan Ekonomist Hatice Kolçak, Merkez Bankası’nın açıkladığı ocak ayı konut fiyat endeksine ve seçim sonrası konut fiyatlarında nasıl bir değişim beklendiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konut fiyatlarındaki gerilemenin devam ettiğini söyleyen Kolçak, “Konut fiyatlarında gerileme devam ediyor. Merkez Bankası’nın ocak ayı konut fiyat endeksine göre; enflasyonun altında artan konut fiyatları var. Konut fiyatları ocak ayında reel olarak yüzde 1,4, nominal olarak yıllık yüzde 68 arttı. Fiyat anlamında tepeden uzun zaman önce dönmüştük. Şimdi yavaş yavaş aşağıya geliyoruz. Reel konut fiyat değişiminde neredeyse sıfır çizgisine yaklaştık” dedi.

Konut fiyatlarındaki düşüşü beklediklerini belirten Kolçak, Merkez Bankası politika faizine işaret ederek “Yılın ilk yarısında Merkez Bankası politika faizinin yüksek olacağını, bu civarda kalacağını ve bir miktar artış olacağını söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında bir faiz indirimi beklemiyoruz. Faizler yüksek kalmaya devam edecek. Faizler yüksek kaldığı sürece otomatikman konut fiyat hareketinde reel ve nominal anlamda düşüş devam edecek. 2024 yılı konut fiyat değişimine baktığımız zaman bu düşüşler ev sahibi olacaklar için bir alım fırsatı yaratıyor. 2024 Haziran ayına kadar evi olmayanlar ve ev alacaklar için bir fırsat” diye konuştu.

Faiz indirimi beklemediklerini söyleyen Kolçak, “Yılın ilk yarısında Merkez Bankası politika faizinin yüksek olacağını, bu civarda kalacağını ve bir miktar artış olacağını söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında bir faiz indirimi beklemiyoruz. Faizler yüksek kalmaya devam edecek. Faizler yüksek kaldığı sürece otomatikman konut fiyat hareketinde reel ve nominal anlamda düşüş devam edecek” dedi.

Konut fiyatlarındaki düşüşün ev sahibi olacaklar için bir alım fırsatı yarattığını söyleyen Kolçak, “2024 Haziran ayına kadar evi olmayanlar ve ev alacaklar için bir fırsat. Çünkü piyasada satıcılar da müteahhitler de sahibinden satanlar da konutları satmaya çalışıyorlar. Kolay kolay satamadıkları için güzel fırsatlar var” dedi. 2024 yılının ikinci yarısında yeni bir değerlendirme yapmak gerektiğini vurgulayan Kolçak, “Merkez Bankası’nın uygulayacağı faiz politikasına bağlı olarak değişim görebiliriz. Merkez Bankası bir faiz indirimine giderse o zaman fiyat değişimi yeniden yukarı atabilir” diye konuştu.