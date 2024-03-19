KOCAMAN TATLI ISMARLADI, GENÇLER TAMYÜKSEL’E DESTEK AÇIKLADI

Kartepe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Kocaman, 31 Mart Seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan gençlere, İşletmesi Belediyeye ait olan Antik Köfte Restaurant'ta tatlı ve çay ısmarladıktan sonra Selfie çekilerek sosyal medya hesaplarında, gençler ilk oylarını bana atacaklarmış diyerek yayınladı. Ancak aynı gençler bu paylaşımdan hemen sonra, İYİ Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Haluk Tamyüksel'in Billboardları altında çekildikleri Fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak “Biz sadece selfie ricalarını kırmamak için o fotoğraf karesinde bulunduk, ilk oyumuzu İYİ Parti adayı Haluk Abi’ye vereceğiz” dediler.

Sosyal Medya’da gerçekleşen bu durumla ilgili olarak konuşan İYİ Parti Adayı Haluk Tamyüksel; AK Parti’li siyasilerin yıllarca erzak kolisi ve makarna paketleri ile seçmenden oy devşirmeye alıştığını ancak yeni nesilin temsilcisi gençlerin oldukça bilinçli olduğunu bu sebeple ikram edilen bir tatlı ile oy tercihi yapmayacağını belirterek “En yakın zamanda bu gençlerimizle buluşacağım ve bir tatlıda ben ısmarlayacağım, ama Belediyenin imkanları ile değil bizzat kendi cebimden ısmarlayacağım. Gönül ister ki bu pırıl pırıl gençlerimiz üzerinden seçim dönemlerinde böyle algı çalışmaları yürütülmesin ama Sn.Başkan’ı da anlayışla karşılamak lazım. Kartepe’de işler kendileri için çok da iyi gitmiyor.” dedi.