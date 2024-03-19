Ucuz eşya linkine tıklayıp üç kez dolandırıldı

İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Nurcan İbili, sosyal medyada gördüğü 11 bin liralık koltuk takımı linkini görünce satın almak istedi. Linke tıklayan İbili, dolandırıcıların ağına düşerek 33 bin lira dolandırıldı.

İbili, "Satıcı sandığım kişi bana sürekli 'Güle güle kullanın', 'Hayırlı olsun', 'Hiç pişman olmayacaksınız', 'Kiminin parası kiminin duası' gibi şeyler yazdı. Bana samimi geldiği için inandım. Toplamda 33 bin lira olmak üzere 3 kere 11 bin lira para havalesi yaptım. Param gitti. Kendi mantık çerçevemde bu bana olabilecek bir şey gibi mantıklı geldi. Kimse bu tarz kişilere inanmasın" diye konuştu.

Uygun fiyata satılık olarak gösterilen 11 bin liralık ilanın içinde koltuk takımı, TV ünitesi, orta sehpa, perde, masa, sandalyeler ve konsol vardı. Satıcıya ulaşan İbili fiyatın neden bu kadar ucuz olduğunu sorduğunda, 'Ben emlakçıyım, ev sahibim yurtdışında yaşıyor. Eşyalarını satmamı istedi. O yüzden ucuza satıyorum' cevabını aldı.

Ardından link üzerinden alışveriş sitesine yönlendirildi ve siparişi verdi. İlk olarak 11 bin lira havale yapan İbili, satıcının paranın gelmediğini hata olduğunu söylemesinin ardından şüphelenmeden iki kez daha 11 bin lira havale yaptı. Toplam 33 bin lira gönderen İbili dolandırıldığını anlayınca, şikayette bulundu.

"DÖRDÜNCÜ KEZ İSTEDİLER"

Yaşadığı dolandırıcılığı Nurcan İbili, "Sosyal medya üzerinde bir reklam gördüm. İlanda sıfıra yakın koltuk takımı vardı. O linke tıkladığım zaman beni Whatsapp üzerinden başka bir linke yönlendirdi. Oradan iletişime geçtim, 'Bu ürün hala satılık mı' diyerek mesaj gönderdim. Onlar da bana ürünlerin sıfır ayarında olduğunu ve hala satılık olduğunu söylediler. Bana güvenli internet alışverişi yapabileceğim online bir siteye yönelmemi ve orada param güvende uygulamasıyla alışverişimi yapmamı söylediler.

Benim de böyle bir bilgim olmadığı için inandım. Siparişimi verdim. Orada bir IBAN numarası vardı, oraya 11 bin TL havale yaptım. Dekontu da satıcıya gönderdim. Sonra beni bir numara aradı. Online internet alışverişi yapılan siteden aradığını söylediler. Arayan kişi bana, 'Siparişiniz verilmemiş, hata var. Paranız iadeye düşmüş, 3 iş günü içerisinde hesabınıza iade edilecek' dedi.

Sonra ikinci defa havale yapmamı istedi. İkinci kez havale yaptığımda da yine hata olduğunu ve paranın iadeye düştüğünü belirtti. Üçüncü defa benden 11 bin TL göndermemi istedi. Ben de 3 defa olarak 11 bin TL gönderdim. Üçüncü sefer de açıklama kısmına ilan numarasını yazdım. Gerekli şartları yaptığım halde yine olmadığını söylediler. Bu sefer şüphelendim. Benden dördüncü kez de havale yapmamı istediler, bir daha havale yapmadım.

3 iş günü sonra para iadesi hesabıma gelmeyince ben o internet sitesini aradım. İlan numaramı söyleyip, alışveriş yaptığımı dile getirdim. Bana böyle bir ilan ve satış olmadığını ve dolandırıldığımı söylediler. O şekilde dolandırıldığımı anladım. Direkt olarak bankamı aradım, durumu anlattım. Onlar da bana karakola şikayette bulunmam gerektiğini söylediler. İnşallah çabuk yakalanırlar" dedi.

"BENİ ENGELLEMİŞLER"

Toplam 33 bin lira dolandırıldığını dile getiren ve vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran İbili, "Koltuk takımının bu kadar ucuza satılmasına şüphelenmedim. Teknoloji çağında olduğumuz için yeni bir uygulama zannettim. O yüzden inandım. 11 bin TL'nin içinde koltuk takımı, TV ünitesi, orta sehpa, perde, masa, sandalyeler ve konsol vardı. İçerisindeki her şeyin fiyata dahil olduğunu söyledi ama dolandırıldım.

Ben aceleci bir insan olduğum için para havalesini yaparken yanlış yaptığımı düşündüm. O şekilde inandım. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Daha önce internet üzerinden bu tarz bir alışverişim olmadı. Bu olayda Pazar günü meydana geldi. İlanda ürünler toplam 12 bin liraydı.11 bin lira indirim yaptı. Satıcı sandığım kişi bana sürekli 'Güle güle kullanın', 'Hayırlı olsun', 'Hiç pişman olmayacaksınız', 'Kiminin parası kiminin duası' gibi şeyler yazdı. Bana samimi geldiği için inandım.

Toplamda 3 kere 11 bin lira olmak üzere toplam 33 bin lira havale yaptım. Param gitti. Dolandırıldığımı anladıktan sonra iletişime geçmeye çalıştım. İademin gelmediğini ve ne olduğunu sordum; cevap gelmedi. Tekrar tekrar arayıp, yazdım. Ulaşamadım çünkü engellemişler beni. Ben dolandırıldığımı anladıktan sonra bu tür ilanlar dikkatimi çekti. Bu tarz birçok ilan daha gördüm. Sürekli olarak aynı tarz, bir aile resmi koyuyorlar. Kendilerini aileymiş gibi gösteriyorlar. O şekilde kendilerine güven sağlıyorlar.

Benim satıcı sandığım kişi de 'Ev sahibi yurtdışında yaşıyor, evini sattı, eşyalarını da satmamı istedi, ben de o yüzden ilgileniyorum' dedi. Bana bu şekilde anlattı durumu. Ben de bu eşyalar adama bedava kaldı, o yüzden de ucuza satıyor diye düşündüm. Kendi mantık çerçevemde bu bana olabilecek bir şey gibi mantıklı geldi. Kimse bu tarz kişilere inanmasın. Çünkü bu ilanlardan birçok var. Ben şu an Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden geliyorum. Orada ifade verdim, şikayetçi oldum. Benim gibi dolandırılan yüzlerce insan olduğunu söylediler. Böyle insanlara kimse inanmasın" şeklinde konuştu.