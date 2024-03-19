Her gün farklı mahallelerde iftar programları düzenleyen İzmit Belediyesi, Anıtpark’ta konumladığı mobil aşevi ile de günde bin kişiyi iftar sofrasında ağırlıyor. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek olan uygulamaya İzmitliler ilgi gösteriyor. Anıtpark'a gelen İzmit Belediyesi Koordinatörü Devrim Bal, vatandaşlarla sohbet ederek "Hayırlı Ramazanlar" diledi.
- Yaşam
Mobil aşevi gönüllere dokunuyor
İzmit Belediyesi, her gün Anıtpark'ta mobil aşevi aracılığıyla iftar sofrası kuruyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.