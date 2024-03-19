Mobil aşevi gönüllere dokunuyor

Her gün farklı mahallelerde iftar programları düzenleyen İzmit Belediyesi, Anıtpark’ta konumladığı mobil aşevi ile de günde bin kişiyi iftar sofrasında ağırlıyor. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek olan uygulamaya İzmitliler ilgi gösteriyor. Anıtpark'a gelen İzmit Belediyesi Koordinatörü Devrim Bal, vatandaşlarla sohbet ederek "Hayırlı Ramazanlar" diledi.