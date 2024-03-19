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Mobil aşevi gönüllere dokunuyor

İzmit Belediyesi, her gün Anıtpark'ta mobil aşevi aracılığıyla iftar sofrası kuruyor.

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Her gün farklı mahallelerde iftar programları düzenleyen İzmit Belediyesi, Anıtpark’ta konumladığı mobil aşevi ile de günde bin kişiyi iftar sofrasında ağırlıyor. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek olan uygulamaya İzmitliler ilgi gösteriyor. Anıtpark'a gelen İzmit Belediyesi Koordinatörü Devrim Bal, vatandaşlarla sohbet ederek "Hayırlı Ramazanlar" diledi.
# Ramazan, İzmit belediyesi, iftar

19 Mar 2024 - 12:40 - Yaşam

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