KADINLAR MI ERKEKLER Mİ KİLO ALMAYA DAHA YATKIN? NEDEN?

Kadın ve erkekler biyolojik farklılıklara sahiptir. Bu biyolojik farklılık konu kilo alıp verme olduğunda erkeklerin lehine işler. Erkeklerin kadınlardan daha kolay kilo verdiği ve kadınların erkeklere göre kilo almaya daha yatkın oldukları göz ardı edilemez bir gerçektir. Peki neden?

Uyurken bile erkekler kadınlardan daha fazla kalori yakıyor.

Genetik olarak, erkekler daha yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle kadınlardan daha fazla kas ve daha az yağ kütlesine sahiptirler. Vücuttaki kas kütlesi arttıkça metabolizma hızı da artar yani uyurken veya nefes alırken bile erkekler kadınlardan daha fazla kalori yakarlar. Aynı yaşta, aynı boyda ve aynı kiloda olan bir kadın ve bir erkek birebir aynı diyeti uygulasalar bile kadın kilo alırken erkek kilosunu koruyabilir ve hatta kilo kaybı sağlayabilir. 2018 yılında Diyabet, Obezite ve Metabolizma Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan 2020 katılımcıya, 8 haftalık düşük kalorili bir diyet uygulanmıştır ve çalışmanın sonunda aynı diyeti uygulamalarına rağmen erkekler kadınlardan %16 daha fazla kilo kaybı sağlamışlardır.

Erkeklerde yağın depolandığı yer bile avantaj sağlıyor.

Erkeklerde yağın büyük bir kısmı bel bölgesinde, kadınlarda ise kalça ve uyluk bölgesinde toplanır. Göbek bölgesindeki yağ hücreleri yağ yakımına daha duyarlıdır dolayısıyla göbek bölgesinden kayıp sağlamak, kalça ve uyluk bölgesine göre daha kolaydır. Aynı zamanda bel bölgesindeki yağ iç organ yağlanmasını gösterdiği için, bel bölgesinden kayıp sağlamak, kalça ve uyluk bölgesinden kayıp sağlamaya göre metabolizmayı daha olumlu etkiler ve metabolizma hızının artmasına katkı sağlar.

Hormonlar kadınların aleyhine işliyor.

Kadınlarda, menopoz sonrası östrojen kaybı gibi hormonal değişiklikler nedeniyle metabolizma hızı yavaşlar ve kilo almaya aynı zamanda yağlanmaya daha yatkın hale gelirler. Aynı zamanda kadınların stresle baş etme yöntemi olarak yemek yemeye yönelimlerinin erkeklere göre daha fazla olması da kadınları kilo almaya daha yatkın hale getiriyor.