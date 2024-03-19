Koltuk asıl sahibini buldu

Çocuk Parkı deyince, yıllar önce tıklım tıklım otobüslerle, gerek kaçak, gerek bilet alarak, kentin içinden Çenesuyu’na gidilen maçlar hatırlanır. Otobüs Paşa'dan gelir, Çocuk Parkı'nda tıklım tıklım dolar, oradan İsmet Paşa'ya gider. O eski püskü otobüsler, 303'ler, Apollo'lar, aynı şekilde Doç'lar, kamyondan bozma otobüsler, akın akın insanları stada taşır. Onun için Çukurbağ ve Çocuk Parkı, “maça maça!” diye bağıran muavinleri, sembol haline gelmiştir. Şimdi saniyede bir yeşil otobüs olduğu için, o tarafa gitmek çok basit. Ama ortada bir İsmet Paşa yok.

Önceki akşam koltukta bir genç adamın oturduğunu fark ettim. Bir spor programının stüdyosu gibi kurulan koltukta, sanki bir başkan edasıyla oturuyordu. Ne tesadüftür ki, Engin Koyun da başkanlığı bırakmış, Recep Durul vekâleten koltuğa oturmuştu. O çocuk bundan habersiz, Kocaelispor sevgisiyle koltuğa kurulmuştu. Yıkılan Hızırreis İlkokulu'nun karşısındaki evde oturuyormuş. Yani Hacı Hızır Mahallesi'nin çocuğu. Lise talebesi ve Koyu Kocaelisporlu. O çocuğun görüntüsü aslında her şeyi anlatmaya yetiyordu.

Kulübün sahibi taraftardır. Taraftar sokaklardadır.

Sokaklara girmedikçe Kocaelispor'un havasını koklayamazsınız. Son derece lüks araçlarınızla, Kocaeli'nin sokaklarından oy alamadığınız gibi, o sokaklarda Kocaelispor sevgisini de yaşayamazsınız.

Fotoğrafı kendi cep telefonumla görüntüledim. Recep Durul'un Kocaelispor’da vekâleten göreve geldiğinden sonra yapacaklarını yazarken, bu fotoğrafla ilgili de bu satırları yazmak istedim. Kocaelispor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Halkın takımı, şunun takımı, bunun takımı gibi popülist laflarla da bir yere götüremezsiniz.

Baç, Paşa, Karamürsel, Derince, Körfez, Kartepe sokaklarına kadar işlemiştir Kocaelispor sevgisi. 90'lı yıllarda Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a sahayı dar eden, Beşiktaş'ı beş yememek için dua edecek hale getiren Kocaelispor, depremden sonra adeta kent gibi yıkıldı. Tansu Çiller zamanında devalüasyon, Kocaelispor’un borçlarını bir gecede iki katına çıkardı.

Yakında bir devalüasyonu da beklemiyor değilim. Gidişat iyi değil. Neyse sporun dışına çıkmayalım.

Ama maddi anlamdaki kötü gidişat sonucu maddi konuları da yazmak zorunda kalacağımız da ortada. 2002'lerden gelen dosyalar birer ikişer temizlenirken, alacaklılar yine, kentteki siyasetçilerin de kışkırtmasıyla kapılara dayandı. Saadettin Saran 14 milyon lirayı sildi. Bakalım arkasından hangi dosyalar gelecek? Birçok kulüpte transfer hiçbir zaman bitmez. Kocaelispor’da ise borç hiçbir zaman bitmez.

Bakalım Recep Durul iş hayatındaki başarı sistemini, Kocaelispor’a nasıl lanse edecek? Uluslararası önemli bir ihracatçı olan Durul, kentin en önemli ihraç ürünü olan Kocaelispor futbolcusunu ve kulübünü nasıl ayağa kaldıracak? Bize düşen sezon sonuna kadar sabırla destek vermeye devam etmektir. Süper Lig'e çıkmaktan söz ediyorlar. Görelim bakalım, çıkalım. Orada neler yapabileceğiz? Süper Lig'e çıkmak artık çok zor bir şey değil. Süper Lig'deki takımlar birer ikişer aşağıya düşüyor zaten. Rekabet ortamı kalmadı. Bayrak sopalarıyla dünya yıldızlarını kovalayan Türkiye imajı, Süper Lig'e yeterince kara lekeyi sürdü. Süper Lig tıkanmıştır. Birinci Ligdeki seyircili takımların acilen gerçekliklerine dönmesi gerekir. TFF başını kuma sokup, başka bir yerini açıkta bıraktığı sürece bu devran böyle devam eder.