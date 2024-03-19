Kimler bayram ikramiyesi alamayacak?

Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alamayacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler ise Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.
Emekli veya hak sahiplerinin Nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.
Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor.
Örneğin, ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1.500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödeyecek.
Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2.000 lira ikramiye verilecek.
SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3.000 lira ikramiye alacak.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor.
Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1.350 lira ikramiye ödenecek.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.