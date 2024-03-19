Söğüt, Sevindikli’de vatandaşlarla gönül sofrasında buluştu

Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü’nde iftar programı düzenledi. Köy meydanına kurulan sofralarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Söğüt, tek tek sohbet etti, hatır sordu. İftar programına ayrıca; AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Körfez AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan da katıldı.
KÖYLERİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ
İftar öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Şener Söğüt, “Biz köylerimizi çok seviyoruz ve her daim buralara geliyoruz. Bugün mübarek Ramazan ayı dolayısıyla iftarımızı burada açıyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini bu kurulan sofralardır ve bizlerin yan yana olmasıdır” dedi.
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMASIN
Konuşmalarına devam eden Başkan Söğüt; ‘’ iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan Ayı’ na bizleri kavuşturduğu için Rabbim’ e hamdolsun. Ramazan bitiminde de bayrama kavuşmayı Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun hep var olun. Birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın ‘’ dedi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Körfez Sevindikli Köyü iftarına konuk olan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başkan Söğüt’ e teşekkürlerini iletti. Mehmet Akif Yılmaz; ‘’ Allah bizim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bu buluşmaya vesile olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ e çok teşekkür ediyorum ‘’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - böyle yüzü gülen adama hasret kalmıştık be açıyoruz tv. bir karış kızgın surat bütün kanallarda önüne gelene kaş çatıp hakaret ediyor kapatıyoruz açıyoruz yine aynı surat yine hakaret , yine karşısındaki aşağılama bir ALLAH kuluda çıkıp benim içn ne diyorsan bir misli ile iade ediyorum diyemiyor , hatta AYNEN İADE EDİYORUM BİLE DİYEMİYOR . bakın körfez ilçe bşk. şener söğüt ne güzel gülmesini biliyor tebrikler şener başkan . başkası gibi içimizi karartmadığın için .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.